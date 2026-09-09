La fiscal que investiga la acusación por abuso sexual y otros delitos en contexto de violencia de género contra el ex subsecretario Marcelo D'Agostino dispuso que la denunciante y ex pareja acuda al Cuerpo Médico Forense para producir una prueba clave, que está demorada: un peritaje psíquico.
Marcelo D'Agostino: la fiscal dispuso que a la denunciante se le practique un peritaje clave
La fiscal Valeria Bottini resolvió que la denunciante del ex subsecretario Marcelo D'Agostino se presente en el Cuerpo Médico Forense por el demorado peritaje psíquico
Valeria Bottini, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, derivó a la denunciante de Marcelo D'Agostino al Equipo Profesional Interdisciplinario (EPI) del Cuerpo Médico Forense.
Caso Marcelo D'Agostino: el peritaje psíquico a la denunciante es clave
Los resultados preliminares y las conclusiones del peritaje a la mujer, a cargo de especialistas, serán incorporados al expediente judicial iniciado hace 5 meses con la denuncia penal de la ex pareja en el Ministerio Público Fiscal.
Esto derivó, el 10 de abril, en la renuncia de Marcelo D'Agostino a la función pública y en la posterior imputación judicial por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y coacciones en contexto de violencia de género.
El peritaje psíquico a la denunciante de Marcelo D'Agostino está demorado, desde hace por lo menos 3 meses, porque la mujer nunca estuvo en condiciones anímicas de ser entrevistada por los profesionales, de acuerdo a la información que figura en el expediente y que ella suministró a través de la abogada querellante, Elena Quintero.
También alegó que no podía someterse a un tratamiento particular por una cuestión de cobertura de la obra social a la que está adherida.
El informe final de los especialistas permitirá destrabar una parte de la pesquisa penal, especialmente la referida a la denuncia de abuso sexual que la mujer realizó contra Marcelo D'Agostino.
Al ex funcionario provincial ya se le realizaron todas las entrevistas que forman parte de este peritaje en el Cuerpo Médico Forense, por lo que sólo resta producir la misma prueba respecto de la ex pareja y denunciante.
La continuidad de una conjueza, en duda
La Suprema Corte de Justicia deberá resolver si la conjueza penal María Jimena Pina González, quien asumió esa función en mayo último, sigue interviniendo o no en el caso Marcelo D'Agostino.
Este escenario se planteó debido a la recusación de la abogada de la querella, quien consideró que debería apartarse.
Oportunamente, la conjueza Pina González rechazó la recusación.
Más tarde, en julio, un Tribunal Penal Colegiado rechazó el planteo de la querella y ratificó a la conjueza en el cargo. Entendió que Marcelo D'Agostino ya no ejerce dicho cargo ni posee influencia institucional directa sobre los estamentos judiciales. Tras esta negativa, la querella recurrió a la Suprema Corte.
En pocas palabras
- Peritaje clave: la fiscal Valeria Bottini ordenó un peritaje psíquico a la denunciante de Marcelo D'Agostino.
- Investigación demorada: la prueba, fundamental para la causa, se ha postergado por cuestiones anímicas de la mujer.
- Avance judicial: el resultado del peritaje es esencial para avanzar en la causa por abuso sexual y violencia de género.