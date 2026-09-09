Marcelo D'Agostino: la fiscal dispuso que a la denunciante se le practique un peritaje clave

Esto derivó, el 10 de abril, en la renuncia de Marcelo D'Agostino a la función pública y en la posterior imputación judicial por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y coacciones en contexto de violencia de género.

El peritaje psíquico a la denunciante de Marcelo D'Agostino está demorado, desde hace por lo menos 3 meses, porque la mujer nunca estuvo en condiciones anímicas de ser entrevistada por los profesionales, de acuerdo a la información que figura en el expediente y que ella suministró a través de la abogada querellante, Elena Quintero.

También alegó que no podía someterse a un tratamiento particular por una cuestión de cobertura de la obra social a la que está adherida.

El informe final de los especialistas permitirá destrabar una parte de la pesquisa penal, especialmente la referida a la denuncia de abuso sexual que la mujer realizó contra Marcelo D'Agostino.

Al ex funcionario provincial ya se le realizaron todas las entrevistas que forman parte de este peritaje en el Cuerpo Médico Forense, por lo que sólo resta producir la misma prueba respecto de la ex pareja y denunciante.

La continuidad de una conjueza, en duda

La Suprema Corte de Justicia deberá resolver si la conjueza penal María Jimena Pina González, quien asumió esa función en mayo último, sigue interviniendo o no en el caso Marcelo D'Agostino.

Este escenario se planteó debido a la recusación de la abogada de la querella, quien consideró que debería apartarse.

Oportunamente, la conjueza Pina González rechazó la recusación.

Más tarde, en julio, un Tribunal Penal Colegiado rechazó el planteo de la querella y ratificó a la conjueza en el cargo. Entendió que Marcelo D'Agostino ya no ejerce dicho cargo ni posee influencia institucional directa sobre los estamentos judiciales. Tras esta negativa, la querella recurrió a la Suprema Corte.