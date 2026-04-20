La ex pareja de Marcelo D'Agostino ratificó la denuncia por abuso sexual contra el ex funcionario

marcelo dagostino.jpg Marcelo D'Agostino fue denunciado por abuso sexual, lesiones y violencia de género por la ex pareja y renunció al cargo de subsecretario de Justicia que ocupaba desde 2015.

En su exposición, la mujer ratificó la acusación penal por delitos en contexto de violencia de género que había presentado por escrito a través de 40 páginas. Además, respondió preguntas de la magistrada, de su abogada y de los defensores del ex subsecretario de Justicia.

Un arma de fuego, celulares y audios, entre otras pruebas

La denunciante había sido citada la semana pasada por la fiscal de la Unidad de Violencia de Género para ratificar la acusación que había presentado por escrito, pero se excusó de hacerlo por razones de salud. Esto motivó la nueva convocatoria para este lunes.

Previamente, el viernes 10 de abril, Marcelo D'Agostino entregó a la Justicia un arma de fuego que tenía en su poder y el lunes 13 de abril entregó el teléfono celular que le había sido provisto por el Estado. El aparato fue vaciado de información que quedó en poder de la Fiscalía. Al día siguiente lo devolvió en Casa de Gobierno.

Ese mismo día, la Justicia dispuso que el ex subsecretario no puede acercarse a la denunciante ni al hijo de ella y que tampoco puede tomar contacto con ellos de ningún modo.

ministerio publico fiscal La denuncia contra Marcelo D'Agostino es investigada en el Ministerio Público Fiscal.

También la semana pasada se entrevistó a la denunciante para evaluar si se consideraba en riesgo respecto de Marcelo D'Agostino, teniendo en cuenta que viven en domicilios distintos pero muy cercanos entre sí.

La Justicia también tiene en su poder información aportada por la denunciante en carácter de prueba para sustentar la acusación: audios, videos y fotografías, éstas últimas para demostrar lesiones que, según expuso, le fueron causadas por el ex funcionario.

Cómo sigue la causa

El lunes 13 de abril, a Marcelo D'Agostino le fue recibida una declaración judicial informativa, estado intermedio entre testigo e imputado mientras avanza la producción de otras pruebas como la ratificación de la denuncia, los peritajes psicológicos y psiquiátricos a ambos protagonistas y el análisis de la información recabada de los celulares de ambos.

En ese mismo acto, el ex subsecretario -acompañado por los abogados Sosa Arditi y De Oro- pidió a la Fiscalía seguir en libertad mientras sigue la investigación: "No voy a fugarme", declaró.

Con todo lo ocurrido en la causa la fiscal Valeria Bottino podrá convocar a los testigos ofrecidos por la denunciante y a los que ofrezca el denunciado.

No se descarta que en las próximas horas la magistrada avance en la pesquisa y tome alguna decisión respecto de la situación procesal del ex funcionario provincial, lo que permitirá seguir con la recolección de pruebas.