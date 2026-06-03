Para no ir presos, Florentino Paco y familia deben rendir una garantía judicial de $2.400 millones

Florentino Paco Florentino Paco durante la entrevista con Diario UNO y Canal 7 en diciembre último. Foto: Gerardo Tejeda.

El clan Paco en problemas con la Justicia y la administración pública

El escándalo del clan liderado por el constructor Florentino Paco tiene diversas vertientes: la judicial y la administrativa.

Florentino Paco, Diego Paco Ramos, Nilda Soledad Paco Ramos y Onofre Paco Vega fueron imputados hace casi un año tras las denuncias de personas que demostraron haberle comprado y pagado por casas que el constructor nunca les entregó. Siguieron libres tras aportar un terreno como caución por $400 millones.

Quedaban aún 18 denuncias más por investigar, todas vinculadas al negocio inmobiliario situado en la esquina de Elpidio González y Estrada, en Guaymallén.

Ahora, tras el informe de los peritos contables del Cuerpo Médico Forense, la Fiscalía de Delitos Económicos agravó la situación procesal de los imputados atribuyéndoles más hechos de estafas y elevando la garantía.

La vertiente administrativa es tanto o más compleja que la judicial y es de vieja data.

florentino paco guaymallen clausura.jpg Martín Pravata

El constructor Florentino Paco afrontó clausuras municipales por irregularidades en la documentación de sus desarrollos en Guaymallén desde la gestión del radical Marcelino Iglesias. También le impusieron multas en dinero para las obras pudieran retomarse.

El peor momento del historial del clan Paco se produjo en marzo de 2023 cuando un niño de 6 niños -hijo de un obrero- murió al caer a un pozo en una obra en construcción.

Fue en calle Urquiza casi Castro de Guaymallén, donde la empresa Idandi SA -de Florentino Paco- guardaba herramientas de construcción y alojaba a sus obreros en viviendas a medio hacer.