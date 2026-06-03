La Fiscalía de Delitos Económicos aumentó a $2.400 millones la fianza que permite que el clan liderado por Florentino Paco siga en libertad tras las imputaciones por estafas reiteradas con casas en Guaymallén.
Para no ir presos, Florentino Paco y familia deben rendir una garantía judicial de $2.400 millones
La Fiscalía avanzó con la pesquisa por estafas y determinó que el clan de Florentino Paco debe poner una garantía por $2.400 millones, el equivalente al daño causado
La Fiscalía que investiga e imputó al clan familiar de Florentino Paco en 2025 tras las denuncias de clientes perjudicados elevó de $400 millones a $2.400 millones la fianza tomando como referencia las conclusiones de peritos del Cuerpo Médico Forense, que determinaron que los perjuicios ocasionados a los fallidos compradores de viviendas alcanza esa cifra varias veces millonaria.
Florentino Paco, Diego Paco Ramos, Nilda Soledad Paco Ramos y Onofre Paco Vega tienen 10 días hábiles para actualizar la garantía judicial mientras avanza la pesquisa a cargo de Delitos Económicos. Afrontaron la primera exigencia por $400 millones con un terreno como garantía.
El clan Paco en problemas con la Justicia y la administración pública
El escándalo del clan liderado por el constructor Florentino Paco tiene diversas vertientes: la judicial y la administrativa.
Florentino Paco, Diego Paco Ramos, Nilda Soledad Paco Ramos y Onofre Paco Vega fueron imputados hace casi un año tras las denuncias de personas que demostraron haberle comprado y pagado por casas que el constructor nunca les entregó. Siguieron libres tras aportar un terreno como caución por $400 millones.
Quedaban aún 18 denuncias más por investigar, todas vinculadas al negocio inmobiliario situado en la esquina de Elpidio González y Estrada, en Guaymallén.
Ahora, tras el informe de los peritos contables del Cuerpo Médico Forense, la Fiscalía de Delitos Económicos agravó la situación procesal de los imputados atribuyéndoles más hechos de estafas y elevando la garantía.
La vertiente administrativa es tanto o más compleja que la judicial y es de vieja data.
El constructor Florentino Paco afrontó clausuras municipales por irregularidades en la documentación de sus desarrollos en Guaymallén desde la gestión del radical Marcelino Iglesias. También le impusieron multas en dinero para las obras pudieran retomarse.
El peor momento del historial del clan Paco se produjo en marzo de 2023 cuando un niño de 6 niños -hijo de un obrero- murió al caer a un pozo en una obra en construcción.
Fue en calle Urquiza casi Castro de Guaymallén, donde la empresa Idandi SA -de Florentino Paco- guardaba herramientas de construcción y alojaba a sus obreros en viviendas a medio hacer.