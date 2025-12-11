Florentino Paco suma más imputaciones por estafas y reclamos por sus viviendas a medio construir

veronica santiano antonio ramirez barrio rincon de cochabamba Verónica Santiano y Antonio Ramirez, vecinos del barrio Rincón de Cochabamba.

A partir de este hecho, comenzaron a salir a la luz las irregularidades en distintos proyectos inmobiliarios, la mayoría de Guaymallén llevados adelante por IDANDI, la empresa constructora de Daniel Paco y su clan familiar. Varios de estos emprendimientos fueron ideados algunos como barrios cerrados.

Según Paco, la desgracia cayó en sus emprendimientos que ya le impidió conseguir financiamiento para terminarlos.

Aunque no quiso fotos ni que lo grabáramos, afirmó a Diario UNO que si bien podría irse del país y declararse en quiebra, no lo hace porque “quiere cumplir con todos los propietarios que confiaron en él”.

Sobrevivir solo entre 4 paredes

El barrio Rincón de Cochabamba es un complejo de departamentos para 130 familias. Está ubicado en 3 manzanas entre las calles Tito Francia y Madame Butterfly de Villa Nueva, Guaymallén. A simple vista las viviendas se ven prácticamente terminadas pero no cuentan con ningún servicio: no hay electricidad, ni gas natural, ni agua potable y menos que menos cloacas.

Actualmente viven 20 familias. La mayoría se mudó porque necesitaba dejar de alquilar y lo hizo con la promesa que en un tiempo breve comenzaría a tener los servicios básicos. Algunos vecinos están desde hace 3 meses o 2 años, como en el caso de Susana González.

“Necesito que me saquen urgente de este lugar porque me estoy volviendo loca. Yo compré acá para estar bien y no tengo tranquilidad. Se hace la noche y no tenemos luz. Ayer almorcé un huevo y cené un puñado de frutas secas porque no tengo cómo cocinar”, explica la vecina, quien asegura que se cambió con la promesa de que en 8 meses iba a tener todos los servicios disponibles.

Antonio Ramírez, otro vecino, que hace 6 meses vive en el barrio, relató que “se suponía que en diciembre iba a tener todos los servicios. No tenemos gas, no tenemos electricidad, no tenemos agua. Toda la obra es clandestina”.

Verónica Santiano relata que compró un departamento con llave en mano. “Nosotros habíamos comprado en otro loteo que también tuvo problemas y por no perder la plata que ya habíamos pagado de contado, nos ofrecieron acá, que supuestamente era un desarrollo sin problemas y que en tres meses se entregaba con todos los servicios. Cuando vimos, las obras no avanzaron y el desarrollador no atendió más el teléfono. Estoy hablando de Daniel y Diego Paco y compañía”.

Cuenta además Verónica que para cambiarse a su departamento y generarle un nuevo boleto de compra-venta le cobraron 10.000 dólares más por la zona que se supone es más costosa.

“No estamos pidiendo que nos regalen nada, porque toda la gente ha comprado de buena fe. Hemos sido estafados. Por eso esperamos que el intendente de Guaymallén nos ayude”, señaló otro vecino.

Veinticinco imputaciones por estafas

La constructora de Paco tiene más de 100 denuncias de vecinos de distintos emprendimientos inmobiliarios. Todos están en Guaymallén. Ninguna propiedad tiene escritura y la mayoría padece problemas severos de falta de servicios.

Estamos hablando del barrio privado Las Cumbres, el complejo de departamentos Urquiza (donde murió el nene), el loteo público de calle Estrada y Aramburu, el emprendimiento de Castro y Curupaytí, Rincón de Cochabamba -del que ya contamos más arriba-, el desarrollo de Franklin y Gutiérrez, entre otros.

El fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos, imputó por estafas a Daniel Florentino Paco, Diego Paco, Nilda Paco y Onofre Paco.

Según fuentes judiciales son 25 imputaciones en 30 expedientes por defraudar a familias al comprometerse a entregar viviendas cuyas obras no estaban habilitadas.

También hay otros acreedores, como un empresario al que Paco le compró un inmueble y nunca le pagó. Por ello la Justicia le quitó una casa en La Vacherie para que pudiera cobrar su deuda.

También por el desbaratamiento de derechos acordados. Esto, según la fiscalía, es que transfirió el dominio total de un inmueble a un fideicomiso, frustrando de esta manera los derechos de los contratantes que habían adquirido con el boleto de compraventa ya que les modificó los plazos, condiciones y colocó al terreno en un patrimonio de afectación.

En el desarrollo de calle Estrada y Elpidio González cada lote costaba 65 mil dólares y en los barrios privados 45 mil dólares aproximadamente. Por lo que los abogados de los damnificados calculan recursos por más de 15 millones de dólares.

Paco recaudaba con la venta de lotes para empezar a construir otros barrios, sin cumplir con las obras grandes que requerían los proveedores de servicios como Edemsa, AYSAM, por citar algunos.

Calvente: “Son barrios clandestinos”

-¿Qué injerencia tiene la municipalidad y qué controles hace en estos barrios?, le consultamos al ingeniero Marcos Calvente, el intendente de Guaymallén.

“La municipalidad tiene una injerencia importante en este tipo de emprendimientos, pero todo se da en el marco de la ley provincial de loteos. Estos barrios son clandestinos y no han cumplido lo que evidencia la normativa que es la falta de servicios. En la ley para dar el Ok para el servicio eléctrico se especifica bien que necesita el proveedor para darlo. Y son los pasos que no se dan porque no se ha presentado la documentación. Y ninguno de estos emprendimientos tiene”, explicó el jefe comunal

Calvente analizó que hay vecinos que han comprado de buena sin ser conscientes del problema en el que se estaban metiendo y de las falencias que cometía el privado que comercializó estos emprendimientos inmobiliarios

El intendente afirmó que tienen más de 10 barrios de la empresa de Paco con distinto grado de conflicto legal.

“Todos los emprendimientos que Florentino Paco ha articulado en mayor o menor grado con la municipalidad están paralizados hoy en día”, expresó Calvente. Y sumó que están expectantes y atentos a las decisiones judiciales y que las causas “se resuelvan en favor de los vecinos que han sido damnificados en distintos grados”.