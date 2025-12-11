Sorprendieron a un "emprendedor" tucumano vendiendo sándwiches de milanesas de papel higiénico

El puesto que vendía los apócrifos sándwichwes es propiedad de Juan del Jesús Sosa, un hombre de 45 años, domiciliado en el barrio San Cayetano de San Miguel de Tucumán.

Bromatología secuestró milanesas de papel higiénico ya preparadas

En el operativo, los inspectores secuestraron nueve bultos con milanesas listas para la venta. Al revisarlas, comprobaron fehacientemente que estaban elaboradas con papel higiénico prensado, un material completamente prohibido y peligroso para el consumo humano. Así lo publicó el sitio La Gaceta, de Tucumán.

El caso quedó en manos de la fiscal de turno, Eugenia Calligaris, quien ordenó continuar con las actuaciones legales correspondientes.

No es el primer caso en Santiago del Estero

Este escandalote no es un hecho aislado. En agosto, otro caso protagonizado por un comerciante tucumano tomó relevancia nacional.

En aquella ocasión, un vendedor ambulante ofrecía milanesas hechas con papel higiénico y chorizos adulterados durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, en la localidad de Monte Quemado.

En ese operativo, se decomisaron más de 20 kilos de milanesas de papel higiénico, que estaba listo para ser comercializado en un evento multitudinario.

El episodio tomó mayor trascendencia tras el testimonio de una mujer embarazada que contó haber consumido una de esas milanesas sin saber que eran de papel higiénico.

Alerta sanitaria y controles reforzados

El nuevo caso registrado en Loreto reaviva el debate sobre la calidad de los alimentos que se venden en la vía pública y la necesidad de controles bromatológicos más estrictos para prevenir riesgos sanitarios.

Las autoridades municipales reiteraron que continuarán con los operativos sorpresivos en puestos gastronómicos y recomendaron a la población comprar alimentos únicamente en lugares habilitados y con condiciones higiénicas verificables.