"Amparo me dijo 'soy una leona' y lloré", contó el abuelo de las nenas que se accidentaron en Chile

Llega a Mendoza una de las sobrevivientes del accidente en Chile en el que murieron sus abuelos

Una vez allí, fue pasada a una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado junto con una enfermera y otro médico que la monitoreaba mientras era trasladada al hospital Notti, donde seguirá internada hasta recibir su alta, y donde podrá reencontrarse con el resto de su familia.

El fatal accidente en Chile

El 25 de noviembre ocurrió el fatal accidente en el que murieron la abuela de las niñas, Elsa Mónica Torres (64), y su pareja, Víctor Venturin (65), quien conducía por la Ruta 60 Ch hacia la frontera con Mendoza.

Las primas Isabella y Amparo viajaban en la parte trasera cuando se produjo el choque frontal con un ciudadano chileno, quien también falleció como consecuencia del impacto.

accidente chile san felipe posteo Elsa Mónica Torres y Víctor Venturin Elsa Mónica Torres (64) y su pareja Víctor Venturin (65). Ambos murieron en el accidente de tránsito en Chile.

Las dos nenas de 10 y 11 años fueron internadas en estado delicado y estuvieron en terapia intensiva por la gravedad de sus heridas. Afortunadamente se recuperaron y hoy pueden estar en Mendoza junto a su familia para recibir toda la contención necesaria.

El agradecimiento del abuelo de las niñas

Herrera destacó el trabajo del personal de salud chileno, de Carabineros y el rol de los medios de comunicación. "No me voy a cansar de agradecer la solidaridad de la gente. Es increíble lo que nos han ayudado. ¿Y gracias a quién? A los medios. Porque a través de ustedes pudieron enterarse de todo esto", expresó.

"La piel se me pone de gallina cuando cuento cómo las han atendido. Las enfermeras, los médicos, todo el cuerpo del hospital, incluyendo Carabineros, el cónsul... Todos han estado a disposición de mis nietas. Estoy muy agradecido", agregó.

Herrera informó que Amparo está internada en el hospital Notti pero ya pasó a sala común. Sobre Isabella, todavía no se sabe si llegará a sala común o pasará algunos días en terapia intensiva, según la evaluación médica.

"No puedo esperar para ver a Isa"

Candela (17), hermana de Isabella, también fue entrevistada por la periodista Paula Jalil de Radio Nihuil y contó que está muy ansiosa y contenta de reencontrarse con su familia después de más de dos semanas cuidando de las pequeñas en Chile.

"Estos días fueron bastante difíciles, la primera semana más que nada. Después estuve un poco más tranquila, más relajada porque estaban bien, porque la Isa estaba bien. También muy contenta por la Ampi. No puedo esperar para ver a Isa", expresó.

El padre de Amparo contó que mejora

Sebastián D'Agostino, el padre de Amparo, la niña que está desde la semana pasada en el hospital Notti, adelantó que es posible que este viernes le den el alta a su hija.

En tanto, Lucas Irrera, el padre de Isabella, comentó que la niña estaba muy emocionada por llegar a Mendoza. "Está bien, la semana que viene esperemos que le den el alta. El miércoles es su cumpleaños".