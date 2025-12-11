Cornejo denunció que dos intendentes opositores financiaron la marcha antiminera y le salieron al cruce

alfredo cornejo celso jaque mineria nodo m+ Alfredo Cornejo marcó las diferencias internas del PJ, en donde hubo legisladores que votaron a favor del desarrollo minero y otros que votaron en contra.

Minutos antes, al analizar cómo votó el principal partido opositor había remarcado que “el PJ está desorientado en sus posiciones. Se dividen y votan unidos a veces. No es positivo para ser el principal partido de la oposición. Pero creo que buena parte optó por cambiar la postura que tuvo en Diputados a la que tuvo en Senadores”, dijo en referencia a cómo se partió el bloque peronista en medio de la votación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino.

"En La Paz le prestamos la trafic a la Asamblea del agua"

Ante las acusaciones de Cornejo, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta salió a explicar por qué una trafic de la comuna llegó hasta la manifestación antiminera.

"Lo que pasó fue que vino la gente de la Asamblea del Agua y pidió la movilidad de la comuna, como hacen otras tantas instituciones durante todo el año y nosotros se la prestamos. No hay otra interpretación detrás de eso", definió el intendente paceño.

Contó que el titular del área de Servicios, que fue quien habilitó el préstamo de la movilidad, argumentó que no sabía que el destino de esos asambleistas era la marcha antiminera y que tras el revuelo que se armó puso a disposición su cargo. A eso se refirió la periodista Agustina Fiadino en Séptimo Día.

"Para mi no tiene otra relevancia el préstamo de esa movilidad. Mi postura personal ante el desarrollo minero es que creo que la matriz productiva de Mendoza necesita ampliarse y creo que la minería podría contribuir a eso, claramente con todos los controles necesarios. No soy prominero ni antiminero, pero sí creo que hoy el Estado mendocino necesita recursos para hacer inversiones que el privado no hará", especificó.

"El gobernador tiene que respetar mi postura como yo respeto la suya"

Ante la consulta de Diario UNO, el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur fue contundente y definitivo: "si había una trafic nuestra allí fue porque yo la autoricé, porque nosotros decidimos mandarla y apoyar a la Asamblea del Agua, somos una comunidad netamente agrícola y siempre vamos a defender el uso responsable del agua".

Ricardo Mansur intendente.jpg El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, asumió que autorizó prestarle una tráfic del municipio a la Asamblea del agua para transportar manifestantes a la marcha antiminera.

El intendente que lidera el partido comunal Sembrar, pero que durante décadas integró las filas del radicalismo, fue más allá del aval legislativo al avance del desarrollo minero y le apuntó a la intención del presidente Javier Milei de reformar la ley de glaciares.

"Cuando fui diputado nacional por la UCR fui miembro informante de la ley de glaciares y restringimos la actividad hidrocarburífera para que no se pueda instalar en la zona periglaciar. Eso es lo que pretenden modificar ahora y nosotros, que mantenemos la coherencia de lo que pensamos hace 10 años, rechazamos ese cambio", disparó.

"El gobernador no entiende que nosotros somos un departamento que vive de la horticultura y la vitivinicultura y dependemos del agua que nos llega del río del Tunuyán inferior por eso defendemos el uso responsable del auga. Él tiene que respetar mi postura como yo respeto la suya", disparó.

E insistió: "Mi postura es la misma que tuvo el radicalismo en el Congreso cuando se sancionó la ley de glaciares, para mí eso es coherencia y la voy a defender. Los que deberían responder por qué cambiaron de postura son otros dirigentes del partido", ironizó.