Guaymallén se convirtió en la primera comuna del país en hacerse cargo de un Procrear

Guaymallén se convirtió este jueves en la primera municipalidad del país en lograr la tenencia de un predio abandonado del Procrear. El terreno se ubica en Buena Nueva y ahora la comuna retomará las obras -paralizadas hace dos años- que permitirán la construcción de más de 800 viviendas.
Para concretar este hecho firmaron la transferencia del terreno el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente y el gobernador Alfredo Cornejo. Del convenio tomaron parte la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y el Banco Hipotecario.
El esquema que se utilizará para el avance de las obras será público-privado, administrado por el municipio guaymallino.
Poco después de la rúbrica del convenio, Alfredo Cornejo destacó: "Guaymallén vuelve a poner en marcha un Procrear que estaba completamente detenido. Firmamos junto con intendente Marcos Calvente la transferencia del predio de Buena Nueva, convirtiéndose en el primer municipio del país en obtener la tenencia de un desarrollo Procrear paralizado".
El gobernador reveló que "de las 504 viviendas originales, se pasará a más de 800 unidades, con herramientas de desarrollo que permitirán consolidar un nuevo polo urbano. El terreno llevaba años sin avances. Ahora, con la administración municipal, se inicia una planificación urbana moderna, nuevas licitaciones y un proyecto que no solo se reactiva, sino que se expande".
El intendente de Guaymallén Marcos Calvente también dejó sus impresiones: "Dimos un paso histórico en Guaymallén. Recuperamos un Procrear abandonado y nos convertimos en el primer municipio del país en asumir su gestión integral. Esto nos permitirá avanzar hacia más de 800 viviendas para la clase media trabajadora y retransformar un predio olvidado".
El proyecto del ex Procrear de Guaymallén estaba paralizado desde hace dos años. La comuna se hará cargo de la administración del predio para darle continuidad, a partir de una iniciativa público-privada.
El predio, de 96.244,87 m², se encontraba bajo administración nacional desde 2022 y había quedado abandonado luego de la rescisión de los contratos de obra instruida por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. El terreno estaba en posesión del Banco Hipotecario como liquidador del Fideicomiso Procrear y ahora el municipio recibió la tenencia en el estado en que se encontraba.
Según el relevamiento técnico nacional de agosto de 2024, el desarrollo original contemplaba 504 viviendas distribuidas en siete sectores, de los cuales cinco de esos sectores presentaban avances que oscilaban entre 13% y 17%. Las obras estaban completamente detenidas, producto de la rescisión contractual y de la liquidación del programa a nivel federal.
Actuamente hay en toda la Argentina 75 proyectos del ex Procrear que se encuentran paralizados.
Con la firma de este acuerdo Guaymallén asumió el desafío de continuar el proceso administrativo, iniciar la planificación urbana y avanzar hacia futuras licitaciones para completar y ampliar el proyecto.
La Nación instruyó formalmente al Banco Hipotecario a entregar la tenencia a Guaymallén. Este paso constituyó un hecho inédito: Guaymallén pasó a ser el primer municipio del país con la potestad de administrar,
