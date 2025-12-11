Guaymallén se convirtió en la primera comuna del país en hacerse cargo de un Procrear

predio procrear guaymallen El predio del Procrear cedido a la Municipalidad de Guaymallén está en Buena Nueva, en inmediaciones de la calle Tirasso. Foto: Municipalidad de Guaymallén

Alfredo Cornejo destacó la política habitacional de Mendoza

Poco después de la rúbrica del convenio, Alfredo Cornejo destacó: "Guaymallén vuelve a poner en marcha un Procrear que estaba completamente detenido. Firmamos junto con intendente Marcos Calvente la transferencia del predio de Buena Nueva, convirtiéndose en el primer municipio del país en obtener la tenencia de un desarrollo Procrear paralizado".

El gobernador reveló que "de las 504 viviendas originales, se pasará a más de 800 unidades, con herramientas de desarrollo que permitirán consolidar un nuevo polo urbano. El terreno llevaba años sin avances. Ahora, con la administración municipal, se inicia una planificación urbana moderna, nuevas licitaciones y un proyecto que no solo se reactiva, sino que se expande".

Se recupera un predio abandonado que va a generar empleo, activar la construcción y se alinea con la política habitacional que venimos impulsando en Mendoza de planificación seria, buen uso del suelo y más oportunidades reales para acceder a la vivienda

alfredo cornejo y marcos calvente procrear guaymallen Alfredo Cornejo, Marcos Calñvente y representantes del IPV y el Banco Hipotecario. Foto: X de Alfredo Cornejo

Para Marcos Calvente fue un paso histórico

El intendente de Guaymallén Marcos Calvente también dejó sus impresiones: "Dimos un paso histórico en Guaymallén. Recuperamos un Procrear abandonado y nos convertimos en el primer municipio del país en asumir su gestión integral. Esto nos permitirá avanzar hacia más de 800 viviendas para la clase media trabajadora y retransformar un predio olvidado".

El proyecto del ex Procrear de Guaymallén estaba paralizado desde hace dos años. La comuna se hará cargo de la administración del predio para darle continuidad, a partir de una iniciativa público-privada.

El predio, de 96.244,87 m², se encontraba bajo administración nacional desde 2022 y había quedado abandonado luego de la rescisión de los contratos de obra instruida por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. El terreno estaba en posesión del Banco Hipotecario como liquidador del Fideicomiso Procrear y ahora el municipio recibió la tenencia en el estado en que se encontraba.

Según el relevamiento técnico nacional de agosto de 2024, el desarrollo original contemplaba 504 viviendas distribuidas en siete sectores, de los cuales cinco de esos sectores presentaban avances que oscilaban entre 13% y 17%. Las obras estaban completamente detenidas, producto de la rescisión contractual y de la liquidación del programa a nivel federal.

Actuamente hay en toda la Argentina 75 proyectos del ex Procrear que se encuentran paralizados.

Con la firma de este acuerdo Guaymallén asumió el desafío de continuar el proceso administrativo, iniciar la planificación urbana y avanzar hacia futuras licitaciones para completar y ampliar el proyecto.

La Nación instruyó formalmente al Banco Hipotecario a entregar la tenencia a Guaymallén. Este paso constituyó un hecho inédito: Guaymallén pasó a ser el primer municipio del país con la potestad de administrar,

En el predio del ex Procrear de Guaymallén, se firmó el convenio de traspaso. Firmó el gobernador Alfredo Cornejo; el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y la apoderada del Banco Hipotecario, Adriana Lastra. Estuvieron presentes además el titular del IPV, Gustavo Cantero, funcionarios municipales y empresarios de la construcción.