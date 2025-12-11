Jubilados desaparecidos en Chubut: "Una luz en la oscuridad", la última novedad que emociona a sus familias

Durante estos dos meses se llevaron a cabo operativos de gran magnitud, pero la única pista firme es la camioneta de Kreder, la cual se halló días después en la zona conocida como “Zanjon de Visser”.

Jubilados desaparecidos en Chubut: tres hipótesis sobre lo que sucedió

Actualmente los investigadores manejan tres hipótesis:

Desaparecieron por voluntad propia

Sufrieron un evento accidental

Fueron víctimas de un hecho delictivo que terminó en ambos homicidios.

Jubilados desaparecidos: recompensa y una “luz de esperanza”

Ante la incertidumbre sobre el paradero de los jubilados desaparecidos, el Ministerio de Seguridad Nacional decidió ofrecer una recompensa de $5 millones, por cada uno, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja.

“Es una esperanza más, una luz en tanta oscuridad”, reconoció Laura Kreder, hija de Pedro, acerca de la decisión del Ministerio de Seguridad.

“Ojalá motive a alguien que haya visto algo y todavía no se animó a hablar. Necesitamos una pista, un dato, algo que nos abra una puerta”, agregó.