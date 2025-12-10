Un jubilado fue encontrado asesinado en su casa: estaba golpeado y maniatado

Belgrano jubilado casa Un jubilado de 70 años fue encontrado asesinado en su casa, presentaba golpes y estaba maniatado, e investigan el homicidio Foto gentileza la100.com

En pocos minutos, efectivos de la Comisaría 13B de la Policía de la Ciudad se presentaron en la vivienda, según indicaron fuentes de la investigación, y con autorización de la mujer, “los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron al hombre tendido en el living sin vida”.

El jubilado presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro y maniatado con un cable. Ante este panorama, se solicitó la presencia del SAME. Allí el equipo médico confirmó la muerte del jubilado y estableció que llevaba más de 24 horas muerto al momento del hallazgo.

El hombre, cuyo nombre era José Alberto, vivía solo en la casa del barrio porteño de Belgrano que había heredado de sus padres, que también están fallecidos, y la única que lo visitaba con cierta frecuencia era su hermana.

Uno de los vecinos, Francisco, aseguró que conocía a Alberto desde hace más de 30 años, “el papá era militar”, y él frecuentaba un bar cercano, en avenida Cabildo y Pedraza, donde tomaba café con otros conocidos.

Mientras que una mujer, residente en las cercanías, lo describió como una persona muy sencilla. “El que lo veía pensaba que era un indigente, pero él tenía su dinero”. Además, contaron que “le habían ofrecido comprarle la casa, pero él dijo que no”.

La casona de Vuelta de Obligado y Campo Salles, que fue declarada Patrimonio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, también le traía complicaciones al jubilado asesinado, ya que quería modificar el frente y no se lo permitían.

Ayelén, una joven vecina que conocía al jubilado desde la infancia, explicó: “Vivo acá desde chiquita y lo conocía de toda la vida, igual que mis abuelos”.

La joven destacó que desde hace tiempo había gente que había que explicarle que la casa no estaba abandonada: “Vivimos en el balcón de enfrente y varias veces vimos gente investigando la casa; les decíamos que se vayan porque estaba habitada. Hay muchos que se quieren meter, no solo para robar”, comentó con firmeza.

Al ampliar su concepto sobre lo ocurrido, reveló que el domingo, la familia de la joven notó movimientos extraños en la casa: “Mi sobrino vio que dos personas salían de la casa, abriendo la reja normalmente”, comentó.

Belgrano jubilado vecina La vecina del jubilado asesinado explicó que el hombre estaba molesto porque no podía modificar el frente de su casa. Foto gentileza tn.com.ar

Más allá de no hay una hipótesis firme sobre lo ocurrido con el jubilado, los investigadores no descartan ninguna posibilidad. En ese sentido, se espera el informe preliminar de la autopsia para determinar cómo murió y confirmar si hubo participación de terceras personas.

Por tal motivo, se ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizarle la autopsia correspondiente, entre otros análisis solicitados por la Justicia.

La investigación, caratulada como “averiguación de homicidio”, quedó a cargos de la Fiscalía de los Distritos Saavedra y Núñez, a cargo del fiscal José María Campagnoli.