Una mujer y sus dos hijos fueron encontrados asesinados un día después de la audiencia de divorcio.

Bonanza crimen familia Una mujer y sus hijos gemelos de 6 años fueron asesinados en la mansión que vivían un día después de la audiencia de divorcio. Foto gentileza tn.com.ar

Según algunos medios locales a partir de dichos de familiares de las víctimas, la mujer y su esposo, el médico Randall Beallis, de 56 años, habían asistido el martes 2 de diciembre a un juzgado del condado para participar de la audiencia final de divorcio. La mujer había iniciado los trámites correspondientes el 5 de marzo de 2025 y reclamaba la tenencia total de sus hijos como también una orden de protección.

El hallazgo se produjo el miércoles por la mañana, luego de que los fiscales respondieron a un pedido de chequeo de bienestar en la cuadra 1100 de 1st Ave. Por ello, dos trabajadores de la Justicia, al no obtener respuestas al llamar, decidieron abrir la puerta para ingresar a la propiedad.

En el interior de la mansión encontraron a la mujer y a los dos menores asesinados, ya que presentaban heridas de bala en sus cuerpos. Los fiscales actuantes en el caso ordenaron autopsias para establecer fehacientemente las causas de los decesos y por el momento no se registraron detenciones.

Los antecedentes de los registros públicos indican que el médico Randall Beallis enfrentó en ocasiones anteriores denuncias por agresión agravada, violencia doméstica en tercer grado y dos cargos por poner en riesgo el bienestar de menores. El profesional, en octubre pasado se declaró culpable de agresión en tercer grado por lo que la Justicia lo condenó a prisión condicional de un año, una multa cercana a los 1.500 dólares y la prohibición de contacto con Charity y sus hijos.

“Nadie más en el mundo tenía motivos para hacerle daño a ella ni a esos bebés, salvo él. Y eso solo fue por el beneficio económico y el odio que sentía”, afirmó Randy Powell, padre de Charity y abuelo de los menores, a un medio local, respecto a la presunta responsabilidad del médico Randall Beallis en el triple crimen.

El oficina del sheriff explicó que como parte de la investigación se han realizado varios allanamientos y que continuarán las acciones investigativas hasta conocer que sucedió en la mansión. También se concretaron entrevistas a testigos y recopilación de información que seguirán realizando.

crimen sospechoso El médico Reandal Beallis ya había recibido una condena por violencia familiar y está sospechado por el triple crimen. Foto gentileza semana.com

Por el momento, la policía no ha dado detalles sobre algún posible sospechoso y no hubo arrestos. Un día después del hallazgo, el abogado de Randall pidió la desestimación del divorcio porque “la demandante falleció”. Sin embargo, los investigadores apuntan al médico como posible autor de los asesinatos.

El departamento de salud de Arkansas, informó en las últimas horas que el médico Randall Beallis cuenta con licencia hasta febrero de 2027. Según indicó su abogado, Beallis"ha cooperado con las fuerzas del orden y apoya plenamente la investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Sebastian"

En medio de una situación conflictiva , en agosto pasado, Charity Bealllis había publicado en su cuenta de Facebook: “Estoy viviendo esta batalla ahora mismo. Soy la víctima, y sin embargo me han tratado como el problema mientras el criminal, un médico local, es protegido por el mismo sistema que debería protegernos. Intenté comunicarme con el fiscal Daniel Shue, pero ni siquiera acepta una carta mía”, escribió la mujer.