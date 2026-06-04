Fotografió a su vecina en la ducha y pagará una multa ridícula: el insólito fallo de la Justicia

Insólito fallo judicial en La Pampa: una multa que sabe a poco

A pesar de la gravedad de la intrusión y del daño psicológico causado, el acusado intentó restarle importancia al asegurar que "solo sacó una foto" y que no la había compartido. La causa fue avanzando, pero rápidamente se encontró con limitaciones propias del sistema legal.

El magistrado que llevó adelante la causa, juez contravencional Maximiliano Boga Doyhenard, dejó en claro en sus fundamentos que la conducta del vecino constituyó un claro acto de violencia digital de género. Sin embargo, fue la propia Justicia la que limitó todo.

juzgado la pampa El juzgado en donde se llevó adelante el caso.

Al no estar tipificada la obtención de imágenes sin consentimiento como un delito penal en el código nacional, la conducta debió juzgarse bajo el Código Contravencional pampeano como una simple figura de molestias y perturbaciones.

Menos de 400 mil pesos y una prohibición polémica

Así las cosas, el fallo dictado finalmente impuso una multa de 361.200 pesos, una amonestación, el decomiso del teléfono celular y una prohibición de contacto y acercamiento por seis meses.

Como no puede ser de otra manera, este fallo quedó con gusto a poco teniendo en cuenta el hecho en sí y mucho más el que el que el involucrado vive al lado de la víctima.