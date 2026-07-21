Cómo guiar la planta de potus para que crezca hacia arriba y trepe por los muebles

Paso a paso: cómo guiar la planta de potus para que crezca hacia arriba

Al momento de elegir un potus, hay que tener en cuenta que existen muchas variedades, más o menos dóciles, y que se llevan mejor o peor con los espacios cerrados. El potus más común es el de las hojas en forma de corazón, verdes con manchas blancas y tallos alargados. Si la planta de potus se guía desde pequeña, se puede moldear para que crezca hacia arriba o por los muebles de la casa.

Dependiendo del camino por el que queramos llevar los tallos del potus, la planta se puede guiar de dos maneras: si la idea es que crezca hacia arriba en línea recta, se puede realizar un tutor de musgo. Si el plan es que la planta crezca por los muebles hacia arriba, pero en direcciones desordenadas, se pueden usar ganchos adhesivos.

Para realizar un tutor de musgo, hay que utilizar un cilindro de malla plástica y rellenarlo con musgo humedecido. Los tallos de la planta luego se fijan a la malla para que crezca hacia el techo. Los ganchos plásticos se consiguen en cualquier tienda de plantas o por internet y se pegan a las paredes mientras se va colocando el tallo dentro para dar la forma deseada a la planta.

4 consejos para cuidar tu planta de potus en casa

El potus se puede reproducir a partir de sus brazos o esquejes.