Cómo guiar la planta de potus para que crezca hacia arriba y trepe por los muebles

Si tienes una planta de potus en la casa, ya medianamente grande y con varios brazos o ramificaciones, puede que tengas una planta trepadora frente a tus ojos y ni siquiera lo sabes. La planta de potus es una de las especies de interior más elegidas en el hogar, por su belleza, facilidad de crecimiento, resistencia y beneficios para el aire.
Las plantas de potus en sus ambientes tropicales naturales tienden a trepar por los troncos de los árboles. Son especies de hojas muy grandes que pueden alcanzar hasta 20 metros de altura subiendo por los troncos, en las selvas o ambientes semitropicales con buena humedad y luz solar moderada.
Aunque el potus es originalmente una planta de selva, silvestre y tropical, con el paso de los años se ha ido adaptando a los espacios interiores y se ha domesticado para que crezca dentro de las casas, con un menor tamaño, con otras necesidades, pero con la misma belleza.
Paso a paso: cómo guiar la planta de potus para que crezca hacia arriba
Al momento de elegir un potus, hay que tener en cuenta que existen muchas variedades, más o menos dóciles, y que se llevan mejor o peor con los espacios cerrados. El potus más común es el de las hojas en forma de corazón, verdes con manchas blancas y tallos alargados. Si la planta de potus se guía desde pequeña, se puede moldear para que crezca hacia arriba o por los muebles de la casa.
Dependiendo del camino por el que queramos llevar los tallos del potus, la planta se puede guiar de dos maneras: si la idea es que crezca hacia arriba en línea recta, se puede realizar un tutor de musgo. Si el plan es que la planta crezca por los muebles hacia arriba, pero en direcciones desordenadas, se pueden usar ganchos adhesivos.
Para realizar un tutor de musgo, hay que utilizar un cilindro de malla plástica y rellenarlo con musgo humedecido. Los tallos de la planta luego se fijan a la malla para que crezca hacia el techo. Los ganchos plásticos se consiguen en cualquier tienda de plantas o por internet y se pegan a las paredes mientras se va colocando el tallo dentro para dar la forma deseada a la planta.
4 consejos para cuidar tu planta de potus en casa
- Nunca riegues de más una planta de potus, menos si no tiene un buen drenaje inferior.
- Aleja la planta de la calefacción y las corrientes de aire frío en invierno.
- En primavera realiza el cambio de maceta y la fertilización del suelo.
- Evita el sol directo y filtra la luz con una ventana o cortina clara.