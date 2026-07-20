El secreto de jardinería para que el palo de agua crezca con el tronco fuerte y las hojas largas

Jardinería: cómo cuidar un palo de agua.

El control del agua es otro pilar fundamental para garantizar su salud. Un error muy recurrente es el exceso de humedad en el sustrato, lo cual termina pudriendo las raíces. La pauta clave consiste en verificar que la capa superior de la tierra se haya secado por completo antes de regar nuevamente.

En verano, la frecuencia de riego debe incrementarse moderadamente, mientras que en invierno conviene distanciar la hidratación. En la misma línea, es imprescindible contar con una maceta con buen drenaje para evitar cualquier tipo de encharcamiento.

Así tenés que cuidar tu palo de agua.

Por otro lado, al ser una planta de origen tropical, la humedad relativa ambiental influye de forma directa en el color y vigor de sus hojas. Los climas o ambientes secos, acentuados por el uso de calefacciones, tienden a resecar las puntas del palo de agua.

Limpiar la superficie foliar todos los días con un paño húmedo ayudará a mantener la hidratación y a retirar el polvo acumulado. También resulta beneficioso ubicar la maceta del palo de agua cerca de otras plantas para generar un microclima favorable o colocar recipientes con agua alrededor para estabilizar el entorno.