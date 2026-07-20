Las 3 plantas de interior que sobreviven con pocos cuidados y llenan de vida cualquier rincón

Un dato curioso de esta planta es que produce hijuelos que eventualmente se desprenden o son "expulsados" de la planta madre para enraizar por su cuenta. La malamadre requiere luz brillante indirecta, riegos moderados en la capa superior de tierra, y un sustrato con excelente drenaje. Se cultiva principalmente en interiores, pero puede adaptarse al jardín.

El lirio de la paz destaca por su follaje verde brillante y sus flores blancas. Imagen: Pexels.

El lirio de la paz (Spathiphyllum) es nativo de las selvas tropicales de América, aunque se puede cultivar en el interior del hogar. Es una planta famosa por sus grandes hojas verdes, brillantes y sus elegantes brácteas blancas, que a menudo son confundidas con flores.

Como su nombre lo indica, esta flor es considerada un símbolo de paz, así como de la inocencia, pureza, curación. Lo ideal es ubicar esta planta en un lugar muy luminoso pero sin que reciba sol directo, y necesita un riego regular permitiendo que la tierra se seque un poco entre riegos.

Otra planta que es fácil de cuidar y aportará color a tu casa es la aglaonema o siempreviva china (Aglaonema commutatum). Es originaria del sudeste asiático, famosa por su follaje decorativo y su gran resistencia.

La siempreviva china prospera en ambientes con poca luz. Imagen: Pexels.

Tiene grandes hojas lanceoladas que presentan llamativos patrones variegados en tonos verdes, plateados, cremas o rojizos. Muchos jardineros dicen que es una de las mejores opciones para purificar el aire del hogar.