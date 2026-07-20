Las 3 plantas de interior que sobreviven con pocos cuidados y llenan de vida cualquier rincón

Sumar una planta a los ambientes del interior del hogar puede transformar por completo cualquier espacio. Con su amplia variedad de tonalidades verdes, y en algunos casos flores de colores, las plantas aportan un gran valor decorativo a cualquier cuarto.
En este artículo hicimos una selección de especies de interior a las que no podrás resistirte. Además, requieren pocos cuidados, por lo que es una gran ventaja para quienes quieren decorar su hogar, pero no cuentan con el tiempo necesario para atender especies más exigentes.
Tres plantas de interior fáciles de mantener
La malamadre, cinta o lazo de amor, cuyo nombre científico es Chlorophytum comosum, es una de las plantas de interior más recomendadas. Sus hojas largas, arqueadas y con franjas verdes y blancas aportan luminosidad a cualquier rincón.
Un dato curioso de esta planta es que produce hijuelos que eventualmente se desprenden o son "expulsados" de la planta madre para enraizar por su cuenta. La malamadre requiere luz brillante indirecta, riegos moderados en la capa superior de tierra, y un sustrato con excelente drenaje. Se cultiva principalmente en interiores, pero puede adaptarse al jardín.
El lirio de la paz (Spathiphyllum) es nativo de las selvas tropicales de América, aunque se puede cultivar en el interior del hogar. Es una planta famosa por sus grandes hojas verdes, brillantes y sus elegantes brácteas blancas, que a menudo son confundidas con flores.
Como su nombre lo indica, esta flor es considerada un símbolo de paz, así como de la inocencia, pureza, curación. Lo ideal es ubicar esta planta en un lugar muy luminoso pero sin que reciba sol directo, y necesita un riego regular permitiendo que la tierra se seque un poco entre riegos.
Otra planta que es fácil de cuidar y aportará color a tu casa es la aglaonema o siempreviva china (Aglaonema commutatum). Es originaria del sudeste asiático, famosa por su follaje decorativo y su gran resistencia.
Tiene grandes hojas lanceoladas que presentan llamativos patrones variegados en tonos verdes, plateados, cremas o rojizos. Muchos jardineros dicen que es una de las mejores opciones para purificar el aire del hogar.