La planta que es ideal para decorar cualquier oficina y casi no necesita agua

La aspidistra, también llamada pilistra u orejas de burro (Aspidistra elatior) es una de las plantas de interior perfecta para darle vida a la oficina. Quienes no tienen tiempo de dedicarle cuidado pero quieren decorar su espacio de trabajo con plantas, la eligen porque está diseñada para sobrevivir al descuido y a la falta de recursos.

Esta belleza verde no es tóxica para mascotas. Imagen: Pexels.

Se adapta a lugares sombríos, soporta muy bien los diferentes cambios de temperatura y probablemente la has visto en algún hogar. De hecho, muchos la conocen como "la planta de hierro", un apodo que refleja su extraordinaria resistencia y lo fácil que resulta cultivarla, incluso para quienes tienen poca experiencia.