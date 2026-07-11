La planta que es ideal para decorar cualquier oficina y casi no necesita agua

Las plantas son una opción ideal para transformar cualquier oficina en un espacio más agradable. No solo aportan un toque de naturaleza y color, sino que ayudan a crear un ambiente que favorece el bienestar. Sin embargo, como el ritmo de trabajo deja poco tiempo para su cuidado, lo ideal es elegir especies resistentes y capaces de adaptarse a interiores.
La aspidistra, también llamada pilistra u orejas de burro (Aspidistra elatior) es una de las plantas de interior perfecta para darle vida a la oficina. Quienes no tienen tiempo de dedicarle cuidado pero quieren decorar su espacio de trabajo con plantas, la eligen porque está diseñada para sobrevivir al descuido y a la falta de recursos.
Se adapta a lugares sombríos, soporta muy bien los diferentes cambios de temperatura y probablemente la has visto en algún hogar. De hecho, muchos la conocen como "la planta de hierro", un apodo que refleja su extraordinaria resistencia y lo fácil que resulta cultivarla, incluso para quienes tienen poca experiencia.
La aspidistra tiene hojas largas, anchas y coriáceas (de textura similar al cuero). Surgen directamente de un tallo subterráneo sobre largos pecíolos. Aunque la variedad más común es de un verde oscuro uniforme, también existen variedades jaspeadas con manchas o líneas blancas o crema.
Cuidados de la planta
Expertos de Verdecora revelan que esta planta es sumamente longeva. Si le proporcionas los cuidados que precisa, te acompañará en tu oficina incluso durante décadas.
- Iluminación: es versátil en lo que respecta a sus necesidades de luz. Es común encontrarla bajo la sombra de árboles, aunque lo ideal es ubicarla en espacios con luz brillante y de carácter indirecto.
- Suelo: la planta de hierro necesita sustrato rico en materia orgánica, suelto y con un excelente drenaje para evitar que sus raíces se pudran.
- Riego: aplica agua cada siete a diez días en verano y reduce a cada 15 días en invierno.