Revive tu árbol de jade con este sencillo truco de jardinería

Cómo revivir un árbol de jade en pocos pasos

Si bien, es raro que pase, ya que el abandono debe ser casi total, puede pasar que un árbol de jade se deshidrate, pero no por eso se la debe dar por muerta, ya que se la puede revivir prestando atención a algunos detalles.

Si tienes una de estas plantas, lo primero que se debe hacer es ver cómo se encuentran sus hojas. Si están duras o secas y su color es marrón, entonces es momento de implementar un tratamiento especial sobre el árbol de jade. Este consiste en que busques un balde que sea más grande que la maceta donde se encuentra y se lo llena de agua. De esa manera, se hace un riego por inmersión y se hidrata la planta en profundidad.

Para que este truco de jardinería funcione, el árbol de jade debe estar sumergido en el agua durante unos minutos. Incluso, se puede saber si se está haciendo correctamente al observar si aparecen burbujas. Si eso ocurriera, es porque está entrando agua a las raíces. Una vez que deje de pasar, será el momento de secar la planta y esperar su pronta recuperación.

Eso sí, una vez revivido el árbol de jade, hay que cuidarlo. Lo ideal es colocarle agua cada tres o cuatro día y revisar periódicamente sus hijas o raíces para ver si se encuentra bien, o si necesita un tratamiento que le dé vida y brillo a sus hojas.