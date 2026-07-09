Una de las plantas más comunes para tener en casa es el árbol de jade. De la variedad de las suculentas, esta planta debe su popularidad a su belleza, pero también al hecho de que es fácil de cuidar y a que se le atribuyen ciertas características que la hacen muy codiciada.
Revive tu árbol de jade con este sencillo truco de jardinería
El árbol de jade es una de las plantas más codiciadas para tener en casa, pero a veces puede que necesite de algunos tratamientos para darle viva
De hecho, incluso para el Feng Shui, el árbol de jade es una de las plantas más bendecidas a la hora de atraer buenas energías, abundancia y bienestar económico para aquellas personas que poseen un ejemplar en su casa.
Incluso, un árbol de jade es un regalo perfecto para las personas que aman las plantas, como también para aquellos que no saben mucho de cuidarlas. Esto se debe a que esta suculenta no requiere de muchos cuidados para mantenerse fuerte y hermosa. No obstante, puede pasar que se deshidrate y se seque, por eso es importante saber cómo el árbol de jade puede revivir de una manera muy sencilla.
Cómo revivir un árbol de jade en pocos pasos
Si bien, es raro que pase, ya que el abandono debe ser casi total, puede pasar que un árbol de jade se deshidrate, pero no por eso se la debe dar por muerta, ya que se la puede revivir prestando atención a algunos detalles.
Si tienes una de estas plantas, lo primero que se debe hacer es ver cómo se encuentran sus hojas. Si están duras o secas y su color es marrón, entonces es momento de implementar un tratamiento especial sobre el árbol de jade. Este consiste en que busques un balde que sea más grande que la maceta donde se encuentra y se lo llena de agua. De esa manera, se hace un riego por inmersión y se hidrata la planta en profundidad.
Para que este truco de jardinería funcione, el árbol de jade debe estar sumergido en el agua durante unos minutos. Incluso, se puede saber si se está haciendo correctamente al observar si aparecen burbujas. Si eso ocurriera, es porque está entrando agua a las raíces. Una vez que deje de pasar, será el momento de secar la planta y esperar su pronta recuperación.
Eso sí, una vez revivido el árbol de jade, hay que cuidarlo. Lo ideal es colocarle agua cada tres o cuatro día y revisar periódicamente sus hijas o raíces para ver si se encuentra bien, o si necesita un tratamiento que le dé vida y brillo a sus hojas.