Cómo sacar la grasa pegada de los muebles de la cocina en pocos pasos

Aunque no lo creas, el aceite ayuda a ablandar la grasa vieja y endurecida, mientras que el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave que la remueve sin rayar tus muebles. Todo lo que tienes que hacer es mezclar partes iguales de ambos ingredientes hasta que consigas una pasta consistente.

Con la ayuda de un paño suave o una esponja (usa el lado que no raye), aplica la pasta sobre las zonas afectadas de tu cocina. Frota suavemente con movimientos circulares. Retira el exceso con un paño limpio y húmedo y seca todas las superficies con papel de cocina.

Te aconsejamos remover la grasa pegada con cualquiera de las mezclas que te recomendamos y una esponja (haciendo movimientos circulares).

Vinagre blanco y agua tibia

El vinagre blanco es ideal para limpiar la cocina debido a su acidez, y sirve para descomponer las moléculas de grasa de forma rápida y desinfecta al mismo tiempo. Lo que tienes que hacer es mezclar en un envase con atomizador partes iguales de vinagre blanco y agua tibia. Rocía esta solución en aquellas partes de la cocina que estén llenas de grasas y pegotes, y deja actuar unos 10 minutos. Limpia la zona con una esponja húmeda. Si notas que alguna zona sigue con grasa pegada, añade unas gotas de jabón para platos a la mezcla y repite el proceso.

Gracias al vinagre blanco puedes remover toda la grasa pegada en la cocina.

Limón y alcohol

Por último te proponemos limpiar con limón y alcohol, ya que esta combinación remueve la grasa, deja aroma a fresco en los ambientes y elimina las bacterias. Solo tienes que mezclar el jugo de dos limones con media taza de alcohol de curación y media taza de agua.

Humedece un paño con esta mezcla y luego deberás pasarlo por las áreas pegajosas de la cocina. Luego, pasa un paño seco para pulir la superficie. Este truco es ideal para manijas, perillas de la estufa y las partes exteriores de los electrodomésticos.