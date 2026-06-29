Comprar una carne de vaca con grasa amarilla o grasa blanca: qué diferencia tiene y cuál es mejor

¿Qué función cumple la grasa en un buen corte de carne?

La grasa es fundamental para los cortes de carne. Esta sustancia no solo proporciona sabor y textura, también permite que la carne se cocine de forma pareja y regula la jugosidad.

Funciona como un vehículo de sabor natural y retiene la humedad interna en el corte de carne. Este último detalle evita que el asado o la receta que estemos preparando se reseque y quede duro.

La grasa es fundamental para un buen asado.

Existen tipos de grasa con diferencias. La grasa que se encuentra en el interior del músculo lubrica las fibras musculares desde adentro y proporciona terneza y sabor a la carne.

La grasa que cubre la pieza de carne por fuera ayuda a proteger la carne del calor directo de la parrilla y evita la pérdida de jugos, mejorando la cocción sin que se seque.

¿Cuál es la diferencia entre la carne con grasa blanca y la carne con grasa amarilla?

Seguramente alguna vez has comprado o has visto en la carnicería un corte de carne para asado con una cubierta de grasa blanca y el mismo corte de carne, de la misma parte de la vaca, con una cubierta de grasa amarilla.

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La principal diferencia se encuentra en la alimentación del animal. Los animales alimentados con pasto suelen producir carne con grasa más amarilla porque el alimento contiene betacarotenos naturales. Es carne de sabor intenso y con mayor contenido nutricional.

La carne con grasa más blanca, a diferencia de la carne con grasa amarilla, generalmente se obtiene de animales que han sido alimentados con granos de maíz o soja en corrales de engorde. Es una grasa más suave y que se funde más rápido. Más allá de las diferencias, una no es mejor que la otra; simplemente provienen de animales criados y alimentados de diversas formas.