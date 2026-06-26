Cómo hacer Pastel de choclo: la receta riquísima en 20 minutos y con un picadillo de carne sabroso

El pastel de choclo es una de las recetas clásicas de la gastronomía chilena que combina cremosidad y sabor en un plato abundante, ideal para disfrutar durante la época invernal. Entre sus ingredientes lleva carne, lo que lo convierte en una opción súper nutritiva.
Para prepararlo, se realiza un relleno de carne con un sofrito de cebolla por una parte y se hace la cobertura de la pasta de choclos por otra. De esa manera, queda parecido a la receta del clásico pastel de papas, pero cambia la verdura.
Receta para hacer un pastel de choclo cremoso
Ingredientes:
Pasta de choclo:
- 6 choclos
- 3/4 taza de leche
- 1 de taza de azúcar
- 1 huevo
- 150 g de manteca
- 1/2 taza de cebolla
- Sal y pimienta
Relleno de carne:
- 3 cdas. de aceite
- 1 cebolla picada
- 3 dientes de ajo
- 1/2 kilo de carne molida
- 50 g de pasas (opcional)
- 50 g de aceitunas (opcional)
- 2 huevos duros (opcional)
- Sal y pimienta
Cómo hacer la receta del pastel de choclo y carne ultracremoso
- Primero, precalienta el horno a 180°C. Mientras tanto, desgrana los choclos y licúalos junto con la leche, 3/4 taza de azúcar y el huevo.
- A continuación, derrite la manteca en una sartén y fríe la cebolla picada. Agrega el choclo licuado y salpimienta. Cocina hasta que el choclo esté brillante.
- Para el relleno de carne, calienta el aceite y fríe la cebolla y los ajos picados hasta que queden transparentes. Agrega la carne molida y cocina por unos minutos hasta que cambie de color. Salpimienta.
- Coloca la mitad de la mezcla de choclo en una bandeja honda apta para horno aceitada. Por encima, coloca el relleno de carne y, si quieres, salpica las pasas, aceitunas y huevos duros.
- Finalmente, cubre con el resto del choclo uniformemente y rocía azúzar por encima. Cocina el pastel de choclo cremoso en el horno durante 15 minutos y sirve caliente.