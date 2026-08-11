4 recetas con berenjenas fáciles y saludables: el truco para quitarle el sabor amargo

Las recetas con berenjenas son una excelente opción para incorporar este vegetal a la cocina de todos los días. Entre las preparaciones más fáciles y sabrosas se encuentran las pizzas de berenjena, el paté casero, la lasaña y las milanesas, cuatro alternativas ideales para variar el menú y disfrutar de platos llenos de sabor.
Antes de preparar cualquiera de estas recetas, existe un sencillo truco para quitarle el sabor amargo a la berenjena. Solo hay que cortarla en rodajas, colocarla sobre una superficie y espolvorearla con sal fina. Después de dejarla reposar durante unos 30 minutos, se enjuaga con abundante agua y se seca bien. De esta manera, la berenjena queda lista para utilizar en pizzas, patés, lasañas o milanesas.
Los beneficios de comer berenjena
De acuerdo a un artículo del sitio especializado Medical News Today, “una porción de berenjena puede proporcionar al menos el 5% de las necesidades diarias de fibra, cobre, manganeso, vitamina B-6 y tiamina que requiere una persona. También contiene otras vitaminas y minerales”.
Además, las berenjenas son una fuente de compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes, ayudando al cuerpo a eliminar los radicales libres y a prevenir enfermedades del corazón, colesterol alto, cáncer, alzhéimer, obesidad y pérdida de visión.
Entre los antioxidantes de las berenjenas se encuentran las antocianinas, incluyendo a la nasunina, la luteína y la zeaxantina.
Berenjena: cómo sacarle el sabor amargo
Estas son las maneras más efectivas para eliminar el feo sabor amargo que trae la berenjena, para preparar cualquier receta:
- La forma más común de sacarle lo amargo a la berenjena, consiste en cortarla en rodajas de aproximadamente un centímetro, distribuirlas en una superficie plana (puede ser en una mesa o en la mesada de la cocina), y esparcirle en forma de lluvia sal fina. Se aguarda por 30 minutos y luego se enjuaga.
- Otro truco casero para sacarle el amargor a la berenjena, consiste en sumergir finas rodajas en una solución de agua, sal y leche. También se le puede agregar un poco de harina al preparado. Se enjuagan y utilizan como uno más quiera.
- Otra manera de tratar la berenjena para sacarle el sabor desagradable, es sumergir las láminas de berenjena en vinagre de manzana o vino. Colocar en una fuente las rodajas de berenjena con agua y una cucharadita de vinagre o vino, por unos 20 minutos. Enjuagar, secar bien y utilizar en alguna receta.
1. La receta para hacer pizzas de berenjena
Ingredientes:
- 3 berenjenas
- 1 tomate
- Queso mozzarella, c/n
- Aceitunas negras (opcional)
- Orégano
- Sal
- Puré de tomate
- 2 cdas. de aceite de oliva
Procedimiento:
- Para empezar, corta las berenjenas en rodajas finas y, en una sartén, coloca aceite de oliva y saltea a fuego fuerte. Una vez que estén tiernas, condimenta con sal.
- A continuación, acomoda las berenjenas en una pizzera o un molde de silicona antiadherente y agrégale un chorrito de puré de tomate y orégano.
- Luego, suma las fetas de queso muzarella y más orégano. Además, coloca las rodajas de tomate cortadas finas y las aceitunas. Suma más orégano.
- Por último, cocina la pizza de berenjena saludable en el horno por alrededor de 5 minutos o hasta que el queso se gratine.
2. Receta de paté de berenjena casero
Ingredientes:
- 1 berenjena grande
- 3 cdas. de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo
- Sal y pimiento
Procedimiento:
- Lo primero que se hace es comprar una berenjena que esté linda en la verdulería, que tenga una piel firme y brillante.
- Cortar la berenjena en dos y colocar una mitad cerca de la hornilla de la cocina. Cocinar del lado de la cáscara hasta que se queme y resulte fácil pelar con la mano.
- Cortar la otra mitad en cubos y colocar en un recipiente con sal. Luego de unos 15 o 20 minutos, lavar con abundante agua la berenjena. Llevar a una sartén a fuego medio con los dos dientes de ajo. Incorporar la berenjena ahumada en la hornalla sin la cáscara y terminar de cocinar por unos minutos.
- Llevar la preparación a una licuadora (se puede usar un mixer) junto al aceite de oliva y la pimienta. Procesar.
- Esta receta de simples ingredientes, se puede saborear muy bien con algunas tostadas o en la preparación que uno más prefiera.
- Conservado en la heladera, esta receta de paté de berenjena puede durar unos cuatro o cinco días.
3. Receta de lasaña de berenjena
Ingredientes:
- 2 berenjenas medianas
- 3 huevos frescos
- Harina (cantidad necesaria)
- 1 cajita de puré de tomates
- 200 gramos de queso cremoso
- 200 gramos de jamón cocido
- Sal
- Pimienta
Procedimiento:
- El primer paso consiste en comprar berenjenas de buena calidad. Lavar bien cada berenjena y cortarlas en rodajas, de aproximadamente medio centímetro de espesor.
- En un recipiente, batir los huevos con la sal y pimienta. Se pueden agregar otros condimentos.
- Pasar las rodajas de berenjena por el huevo y luego por la harina.
- Llevar las rodajas de berenjena al horno, en una fuente, hasta que esté doraditas y blanditas en su interior.
- En otra olla, colocar el puré de tomates y condimentar. Cocina por unos 10 minutos.
- Colocar en una fuente una capa de berenjena y luego cubrir con salsa. Sumar una capa de jamón y algunos trocitos de queso cremoso.
- Repetir las capas hasta llegar a la superficie, para terminar con el queso cremoso.
- Cocinar en el horno hasta que el quedo de la parte de arriba quede gratinado. Se puede espolvorear un poco que queso rallado.
4. La receta de milanesas de berenjena
Ingredientes:
- 2 berenjenas grandes
- 150 g de harina de avena
- 3 huevos
- 500 g de avena
- Ajo y perejil
- Sal
Procedimiento:
- Primero, lava y corta las berenjenas a lo largo, de 1 centímetro de espesor, aproximadamente. Déjalas reposar en un colador con un poco de sal hasta que larguen un líquido verdoso. Eso es para quitar el amargor.
- Para continuar, lava nuevamente las berenjenas y sécalas con papel absorbente. Pasa las rodajas por harina de avena, huevo batido con ajo y perejil y copos de avena.
- Para finalizar, cocina las milanesas de berenjena en el horno por alrededor de 10 minutos.
En pocas palabras
- Recetas fáciles y saludables: Descubre 4 opciones con berenjenas, incluyendo pizzas, paté, lasaña y milanesas.
- Eliminar el amargor: Aprende un truco sencillo con sal para preparar las berenjenas.
- Beneficios nutricionales: Las berenjenas aportan fibra, vitaminas y antioxidantes para la salud.