4 recetas con berenjenas fáciles y saludables: el truco para quitarle el sabor amargo

Antes de preparar cualquiera de estas recetas, existe un sencillo truco para quitarle el sabor amargo a la berenjena. Solo hay que cortarla en rodajas, colocarla sobre una superficie y espolvorearla con sal fina. Después de dejarla reposar durante unos 30 minutos, se enjuaga con abundante agua y se seca bien. De esta manera, la berenjena queda lista para utilizar en pizzas, patés, lasañas o milanesas.

Los beneficios de comer berenjena

De acuerdo a un artículo del sitio especializado Medical News Today, “una porción de berenjena puede proporcionar al menos el 5% de las necesidades diarias de fibra, cobre, manganeso, vitamina B-6 y tiamina que requiere una persona. También contiene otras vitaminas y minerales”.