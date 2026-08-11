Quién es Agustín Añó, el médico mendocino que metió su camioneta en la Pampa del Leoncito y provocó un daño de 100 años

Además de su labor en la Argentina, Añó cuenta con certificación internacional en Chile por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (Conacem) desde 2024. En el país vecino ejerce en centros de salud privados de envergadura, figurando en las nóminas profesionales de la Red Salud Santiago y la Clínica Dávila, ostentando más de dos décadas de experiencia en el ejercicio de la medicina.

Respecto al vehículo involucrado, se estableció que la titular de la camioneta Toyota Hilux es una mujer domiciliada en el departamento de Godoy Cruz, Mendoza, quien no se encontraba en el lugar al momento del incidente.

La reconstrucción del hecho: atascado en la arcilla, surcos de 25 cm y fuga en moto

Según la reconstrucción realizada por los investigadores y las imágenes difundidas por la Municipalidad de Calingasta, Añó ingresó al sector protegido de la cordillera del Tigre y avanzó aproximadamente 1,5 kilómetros sobre la planicie.

Al adentrarse en el terreno, el vehículo quedó atrapado por el fenómeno de succión propio del suelo arcilloso humedecido. En su desesperación por liberar el rodado, el médico realizó agresivas maniobras de aceleración y marcha atrás a lo largo de 200 a 300 metros, generando surcos de hasta 25 centímetros de profundidad.

Al no poder destrabar la camioneta, el médico y su acompañante implementaron una segunda maniobra:

Uso de rampa improvisada: Utilizaron una escalera plegable para descender una motocicleta que transportaban en la caja del vehículo, clavando la estructura de metal en el suelo protegido.

Utilizaron una escalera plegable para descender una motocicleta que transportaban en la caja del vehículo, clavando la estructura de metal en el suelo protegido. Huida del lugar: A bordo del rodado de menor porte, lograron salir de la zona encajada, trazando nuevos surcos y huellas sobre la superficie protegida antes de abandonar el lugar.

Más de un siglo para recuperar el ecosistema dañado

El impacto ecológico provocado por la camioneta encendió las alarmas de las autoridades ambientales y municipales de San Juan. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, advirtió sobre la gravedad de las secuelas que dejó el paso del vehículo sobre la frágil corteza del suelo:

“Las marcas de apenas 10 centímetros pueden tardar entre 40 y 60 años en recuperarse naturalmente. En este caso, por la profundidad de los surcos dejados por la camioneta, el daño podría tardar más de 100 años en desaparecer”, explicó el jefe comunal.

La causa judicial: imputación penal y el debate por las multas

El médico declaró ante la Justicia sanjuanina y sostuvo que tuvo un imprevisto mientras atravesaba el sector alrededor de las 20 del sábado. En su declaración hizo referencia a las condiciones de visibilidad y al agua acumulada en la planicie.

Sin embargo, el juez remarcó que se trata de una zona que el conductor conoce y en la que las huellas de vehículos pueden permanecer durante décadas. La camioneta avanzó sobre la superficie arcillosa de la Pampa del Leoncito y, al intentar salir, debió realizar una maniobra de retroceso de entre 200 y 300 metros, lo que generó nuevas marcas sobre el terreno.

Por ahora, la Hilux no será retirada del lugar. La decisión fue adoptada por el juez debido a que cualquier intento de extracción podría provocar un daño ambiental todavía mayor.

El vehículo quedó enterrado aproximadamente 25 centímetros en una planicie arcillosa que actualmente se encuentra cargada de agua como consecuencia de las nevadas y lluvias.

Según explicó Troche a Infobae, al intentar mover la camioneta se produciría un efecto de succión que podría hacer que se entierre todavía más. Además, las fuerzas de seguridad tienen dificultades para acceder al punto donde se encuentra el vehículo, ubicado a unos 1,5 kilómetros del ingreso.

Por este motivo, la camioneta permanecerá bajo custodia de Gendarmería Nacional y de la Policía de San Juan, mientras interviene la Dirección de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura.

El organismo deberá realizar las pericias correspondientes para determinar la existencia y magnitud del daño, además de establecer cuál es la manera más segura de retirar el vehículo.