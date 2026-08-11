La UNCuyo sumarió y separó a un vicedirector del Martín Zapata por contenido sexual en clase

Informan, además, que se separó al docente de manera preventiva, en tanto se determinan responsabilidades y sanciones en caso de que correspondan. También corroboran que se escuchó a los estudiantes en la denuncia de los hechos el viernes y se actuó en consecuencia.

"La situación fue presenciada durante un Taller de Articulación Preuniversitaria de Ingeniería por estudiantes de colegios dependientes de la UNCuyo, entre ellos el Colegio Universitario Central (CUC), Martín Zapata y Magisterio, incluyendo estudiantes menores de edad", indicaron los jóvenes en la convocatoria a la sentada que se realizó este martes en los patios del edificio situado en calles Pedro Molina esquina Perú, de Ciudad.

La convocatoria de los alumnos a protestar en la Martín Zapata. El nombre del directivo denunciado no se publica por estar bajo investigación interna.

La coordinadora de la UNCuyo admitió el hecho: "La situación es grave"

Alumnos que participaron de la protesta y Ana Barroso coincidieron en el relato del episodio y revelaron que el vicedirector y docente de la Escuela Martín Zapata utilizó su computadora personal para dar la clase y exponer ejercicios de Física.

"Se proyectaron fotografías de contenido sexual explícito y fotos de docentes de la institución", dijo la coordinadora de los colegios de la UNCuyo, quien consideró que "la situación es grave y que ya está bajo investigación administrativa, que podría derivar en la toma de medidas, como una sanción. La escuela deberá esclarecer la responsabilidad del docente señalado o de quien haya sido. No hay margen para este tipo de situaciones en el ámbito formativo y educativo".

Ana Barroso, coordinadora de los colegios secundarios de la UNCuyo, habló sobre la denuncia de los alumnos contra el vicedirector de la Escuela de Comercio Martín Zapata.

Algunos de los alumnos que presenciaron la proyección de imágenes de contenido sexual alcanzaron a grabar y a filmar el episodio. Luego, procedieron a denunciarlo a las autoridades.

Barroso valoró esta decisión y también que se hayan manifestado públicamente como lo hicieron este martes.

La coordinadora de los colegios de la UNCuyo explicó que el vicedirector y docente, durante el desarrollo de la investigación administrativa, podrá dar su versión de los hechos.