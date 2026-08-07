Un giro drástico en la investigación judicial conmociona a la provincia de Córdoba. Gerardo Luis Gasparutti (43), director académico de la Universidad Siglo 21, fue detenido e imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo tras ser acusado de asesinar a su esposa, María Lucila Pagani (45). En otras palabras, un posible nuevo femicidio.
Quién es el docente universitario que aseguró que su esposa murió por la explosión de un celular y terminó detenido por femicidio
Gerardo Gasparutti, autoridad de la Universidad Siglo 21, sostuvo que el vehículo en el que viajaban se incendió de forma accidental por una falla en el teléfono. Sin embargo, las pericias forenses descartaron su versión
El hecho ocurrió el pasado 14 de junio sobre el kilómetro 8 de la Ruta Provincial E-53, en jurisdicción rural de Villa Allende, cuando el matrimonio se desplazaba a bordo de un Renault Sandero rumbo a un restaurante en Sierras Chicas para celebrar los 15 años de la llegada de la mujer a la provincia.
La coartada que se cayó tras los peritajes de bomberos
En sus primeras declaraciones ante las autoridades, Gasparutti intentó desligarse del hecho asegurando que el vehículo comenzó a arder de forma repentina cuando su esposa puso a cargar su teléfono celular, atribuyendo el fuego a una explosión fortuita.
Sin embargo, la fiscal de la causa, Liliana Copello, ordenó una serie de peritajes técnicos que desmintieron categóricamente el relato del imputado:
- Inexistencia de artefactos: Los peritos de bomberos no hallaron ningún teléfono celular, cable o conector de carga dentro del habitáculo del automóvil.
- Presencia de acelerante: La inspección técnica detectó un fuerte olor compatible con líquido combustible en el interior del vehículo.
- Incendio focalizado: Las llamas afectaron únicamente el sector del acompañante, una dinámica irregular e incompatible con un siniestro vial o accidental.
Al arribar las patrullas policiales, Gasparutti se encontraba fuera del coche sin lesiones de gravedad, mientras que Pagani permanecía dentro con quemaduras extremas. La mujer fue derivada de urgencia al Instituto del Quemado, donde falleció tres días después a causa de las heridas.
Quién es el acusado y el perfil de la víctima
El detenido, de 43 años, se desempeñaba hasta el momento de su aprehensión como director de las carreras de Nutrición y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Siglo 21, institución donde también dictaba clases de Bromatología y Saneamiento Ambiental desde 2020. Además, cuenta con un máster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y certificaciones internacionales como auditor para el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). El matrimonio tiene un hijo de 10 años en común.
Por su parte, María Lucila Pagani era una reconocida docente e investigadora de 45 años que ejercía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con maestrías por la Università di Genova (Italia) y el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, Pagani integraba la Comisión Interclaustro de Derechos Humanos de la facultad y se desempeñaba en las áreas de Relaciones Internacionales y Asuntos Estudiantiles.
En pocas palabras
- Docente universitario detenido: Gerardo Luis Gasparutti fue imputado por el femicidio de su esposa, María Lucila Pagani, en Córdoba.
- Coartada desmentida: Gasparutti aseguró que un celular causó el incendio del auto, pero peritajes forenses y la fiscalía descartaron su versión.
- Evidencia forense: La investigación reveló la ausencia de celulares, presencia de acelerante y un incendio focalizado en el habitáculo del acompañante.