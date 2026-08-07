Quién es el docente universitario que aseguró que su esposa murió por la explosión de un celular y terminó detenido por femicidio

Sin embargo, la fiscal de la causa, Liliana Copello, ordenó una serie de peritajes técnicos que desmintieron categóricamente el relato del imputado:

Inexistencia de artefactos: Los peritos de bomberos no hallaron ningún teléfono celular, cable o conector de carga dentro del habitáculo del automóvil.

Los peritos de bomberos dentro del habitáculo del automóvil. Presencia de acelerante: La inspección técnica detectó un fuerte olor compatible con líquido combustible en el interior del vehículo.

La inspección técnica detectó un fuerte olor compatible con en el interior del vehículo. Incendio focalizado: Las llamas afectaron únicamente el sector del acompañante, una dinámica irregular e incompatible con un siniestro vial o accidental.

Al arribar las patrullas policiales, Gasparutti se encontraba fuera del coche sin lesiones de gravedad, mientras que Pagani permanecía dentro con quemaduras extremas. La mujer fue derivada de urgencia al Instituto del Quemado, donde falleció tres días después a causa de las heridas.

Quién es el acusado y el perfil de la víctima

El detenido, de 43 años, se desempeñaba hasta el momento de su aprehensión como director de las carreras de Nutrición y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Siglo 21, institución donde también dictaba clases de Bromatología y Saneamiento Ambiental desde 2020. Además, cuenta con un máster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y certificaciones internacionales como auditor para el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). El matrimonio tiene un hijo de 10 años en común.

Por su parte, María Lucila Pagani era una reconocida docente e investigadora de 45 años que ejercía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con maestrías por la Università di Genova (Italia) y el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, Pagani integraba la Comisión Interclaustro de Derechos Humanos de la facultad y se desempeñaba en las áreas de Relaciones Internacionales y Asuntos Estudiantiles.