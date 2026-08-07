"Una vez que entrás, no podés salir": rescataron a una joven de una red de explotación sexual que operaba por un sitio porno

Posteriormente, la joven fue trasladada de manera forzosa a la ciudad de La Plata. Allí permaneció privada de su libertad ambulatoria, en estado de indefensión y retenida por la red, que le secuestró su documento de identidad, su teléfono celular y la totalidad del dinero generado por los servicios sexuales impuestos.

El perfil creado para captar clientes describía de manera apócrifa a la víctima como "sumisa, dulce por fuera, fuego por dentro", utilizándolo como vía de contacto para coordinar los encuentros.

La huida de la víctima y la detención de la cúpula criminal

El quiebre del caso se produjo el pasado 5 de agosto, cuando la víctima logró escapar y se presentó espontáneamente en la sede de la DDI de La Plata acompañada por otra mujer. Desde allí, los efectivos se contactaron con el fiscal Walter Mercuri, titular de la UFI N° 8 de General Madariaga, quien tomó declaración a la joven mediante videollamada.

Durante el testimonio, la víctima identificó a la líder de la organización como Luana Débora Judit Meza Romero (40), oriunda de Villa Gesell, quien ya había sido condenada en 2025 a dos años de prisión por una causa vinculada a la explotación de mujeres. Además, reveló que la joven que la acompañaba a la comisaría, identificada como Julieta Martina Santillán (21), formaba parte activa de la estructura criminal y era hija de la propia Meza Romero. Por orden judicial, Santillán quedó aprehendida en el acto.

Allanamientos en Pinamar y La Plata: secuestro de dinero, celulares y material clave

Con las pruebas recabadas, el Juzgado de Garantías N° 6 de Dolores ordenó dos allanamientos simultáneos: uno en un edificio sobre la Avenida Libertador en Pinamar y otro en la calle 63 (entre 7 y 8) en La Plata.

Los procedimientos concluyeron con la captura de la cabecilla Luana Meza Romero, junto a Camila Azul Muñoz (25) y Thomas Isaías Romero (25). Durante los registros, el personal policial incautó:

Dinero en efectivo: $3.397.500 pesos argentinos y 1.100 dólares estadounidenses.

$3.397.500 pesos argentinos y 1.100 dólares estadounidenses. Documentación: El DNI de la víctima retenido por la banda y archivos de interés.

El DNI de la víctima retenido por la banda y archivos de interés. Tecnología: Cinco teléfonos celulares, una notebook Lenovo y una tablet.

Cinco teléfonos celulares, una notebook Lenovo y una tablet. Elementos de la red: 79 prendas eróticas, cinco juguetes sexuales y profilácticos con restos para peritaje genético.

En el inmueble de La Plata, las autoridades rescataron y pusieron a resguardo a una menor de 9 años —hija de una de las acusadas—, quien quedó a disposición del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos.

La fiscalía no descarta que en las próximas horas el expediente sea derivado al fuero de la Justicia Federal bajo la carátula de trata de personas con fines de explotación sexual, mientras se busca determinar si existen otras víctimas retenidas por la misma organización.