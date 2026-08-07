Un trabajo coordinado entre la SubDDI Villa Gesell (dependiente de la DDI Dolores) y la DDI La Plata permitió desarticular una red criminal dedicada a la captación, traslado y explotación sexual de mujeres. La investigación se inició el 29 de julio de 2026, tras la denuncia de una mujer de 41 años que alertó sobre la desaparición y sometimiento de su hija.
"Una vez que entrás, no podés salir": rescataron a una joven de una red de explotación sexual que operaba por un sitio porno
Una joven de 20 años fue rescatada por la Policía Bonaerense tras ser engañada con una falsa propuesta laboral y sometida a prostitución VIP bajo amenazas de muerte. Cuatro integrantes de la organización criminal fueron detenidos, incluida la líder de la banda, quien registraba una condena previa por el mismo delito.
La víctima, una joven de 20 años, había sido contactada inicialmente con la promesa de una oportunidad de trabajo en la ciudad de Pinamar. Sin embargo, una vez allí, la organización le realizó una sesión fotográfica y publicó las imágenes en el portal web de contenido erótico “Gemidos TV”, donde la promocionaban bajo el seudónimo “Lolita”.
"Una vez que entrás, no podés salir": engaño, traslado y amenazas de muerte
Cuando la víctima manifestó su deseo de abandonar el lugar y regresar a su hogar, los captores ejercieron violencia psicológica e intimidaciones directas. “Una vez que entrás, no podés salir”, le advirtieron los delincuentes, amenazando con matarla a ella y a su familia si se negaba a prostituirse.
Posteriormente, la joven fue trasladada de manera forzosa a la ciudad de La Plata. Allí permaneció privada de su libertad ambulatoria, en estado de indefensión y retenida por la red, que le secuestró su documento de identidad, su teléfono celular y la totalidad del dinero generado por los servicios sexuales impuestos.
El perfil creado para captar clientes describía de manera apócrifa a la víctima como "sumisa, dulce por fuera, fuego por dentro", utilizándolo como vía de contacto para coordinar los encuentros.
La huida de la víctima y la detención de la cúpula criminal
El quiebre del caso se produjo el pasado 5 de agosto, cuando la víctima logró escapar y se presentó espontáneamente en la sede de la DDI de La Plata acompañada por otra mujer. Desde allí, los efectivos se contactaron con el fiscal Walter Mercuri, titular de la UFI N° 8 de General Madariaga, quien tomó declaración a la joven mediante videollamada.
Durante el testimonio, la víctima identificó a la líder de la organización como Luana Débora Judit Meza Romero (40), oriunda de Villa Gesell, quien ya había sido condenada en 2025 a dos años de prisión por una causa vinculada a la explotación de mujeres. Además, reveló que la joven que la acompañaba a la comisaría, identificada como Julieta Martina Santillán (21), formaba parte activa de la estructura criminal y era hija de la propia Meza Romero. Por orden judicial, Santillán quedó aprehendida en el acto.
Allanamientos en Pinamar y La Plata: secuestro de dinero, celulares y material clave
Con las pruebas recabadas, el Juzgado de Garantías N° 6 de Dolores ordenó dos allanamientos simultáneos: uno en un edificio sobre la Avenida Libertador en Pinamar y otro en la calle 63 (entre 7 y 8) en La Plata.
Los procedimientos concluyeron con la captura de la cabecilla Luana Meza Romero, junto a Camila Azul Muñoz (25) y Thomas Isaías Romero (25). Durante los registros, el personal policial incautó:
- Dinero en efectivo: $3.397.500 pesos argentinos y 1.100 dólares estadounidenses.
- Documentación: El DNI de la víctima retenido por la banda y archivos de interés.
- Tecnología: Cinco teléfonos celulares, una notebook Lenovo y una tablet.
- Elementos de la red: 79 prendas eróticas, cinco juguetes sexuales y profilácticos con restos para peritaje genético.
En el inmueble de La Plata, las autoridades rescataron y pusieron a resguardo a una menor de 9 años —hija de una de las acusadas—, quien quedó a disposición del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos.
La fiscalía no descarta que en las próximas horas el expediente sea derivado al fuero de la Justicia Federal bajo la carátula de trata de personas con fines de explotación sexual, mientras se busca determinar si existen otras víctimas retenidas por la misma organización.
En pocas palabras
- Rescate de Joven: Una joven de 20 años fue rescatada de una red de explotación sexual tras ser engañada con una falsa oferta laboral.
- Red Criminal: Cuatro integrantes de la organización, incluida la líder con condena previa, fueron detenidos en operativos en Pinamar y La Plata.
- Investigación en Curso: Se secuestró dinero, celulares y elementos de la red, y se evalúa la posible derivación al fuero federal por trata de personas.