Quién es el hombre que murió atacado por abejas: la tragedia que dejó a dos niños huérfanos

Según la reconstrucción de los hechos, el hombre se encontraba en su chacra afilando su zapa para iniciar las tareas de limpieza del terreno, cuando fue sorprendido de forma repentina por las abejas.

Un ataque letal de las abejas en Paraguay

Luego de recibir el ataque de las abejas, Roberto Recalde decidió regresar a su casa. De todos modos, en un exceso de confianza que terminaría costándole la vida, no le dio mayor importancia al accidente con los insectos.

En su casa comió algo algo y, pese a tener el cuerpo lleno de aguijones, siguió con su rutina y salió nuevamente, esta vez para llevar sus vacas al campo.

Poco tiempo después, el veneno inoculado por las múltiples picaduras comenzó a hacer estragos en su organismo, desencadenando un cuadro agónico e irreversible, derivando en una tragedia.

Una premonición que hiela la sangre en el campo

Uno de los detalles más estremecedores que envuelven este triste episodio fue revelado horas después por su familia.

Antes de salir de su casa para ir a trabajar, Roberto Recalde tuvo un extraño presentimiento: le pidió especialmente a su esposa que cuidara muy bien de sus hijos, intuyendo que quizás ya no iba a volver.

Sus palabras, lamentablemente, se convirtieron en una dolorosa realidad, dejando a la familia devastada.

El misterio del enjambre fantasma en Paraguay

Tras la tragedia, familiares y allegados de la víctima recorrieron exhaustivamente la zona exacta de la chacra donde Roberto indicó que se había producido el ataque. Para su sorpresa, no lograron hallar rastro de ningún panal.

Ante este escenario, la principal hipótesis que manejan en la zona es que no se trataba de un nido fijo, sino de un enorme enjambre de abejas que se encontraba en pleno proceso de migración o mudanza.

Este tipo de colonias en tránsito suele tornarse extremadamente a la defensiva si se sienten amenazadas, lo que explicaría la agresividad y furia del ataque que terminó de la peor manera.