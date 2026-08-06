Llegaron a un lugar sin esperanza de América Latina y en un mes lo transformaron en un sitio de sueños y sonrisas

Lo hecho en Venezuela no es nuevo para esta mujer. Lilian Gluck tiene 67 años, es psicopedagoga y maestra. Hace casi una década fundó el Hospital de Peluches, que se dedica a educar el valor de la reutilización a través del reciclaje de juguetes, pero que después de los sismos, llevó su labor más allá.

"El peluche tapado con una manta le cuenta al niño que ha pasado por el terremoto que pueden cuidarse mutuamente. Si hay miedo de noche, se pueden abrazar y jugar juntos", explica la mujer, que ha visto la tristeza y la felicidad en miles de chicos y chicas a través de los años.

Tampoco es fácil el trabajo que hacen desde el Hospital de Peluches. Desde los terremotos, han recibido toda clase de donaciones, entre las que sobresalen aquellos peluches que llegan acompañados de cartas de sus dueños, para contarles a los nuevos propietarios cuánto es el amor que sintieron por ellos y pedirles que los cuiden.

Pero lo más difícil y desolador es ver el día a día de los niños y de las familias que recorren no solo la carpa del Hospital de Niños, sino todo el resto esperando que les den algo para salir. "Pero cada vez que nos sentamos con nuestros niños y juegan y bailan, te da un respiro, una alegría. Verlos abrazar a sus peluchitos te da contentura en el corazón", explicó la mujer, que cada día acompaña a las voluntarias a repartir peluches.