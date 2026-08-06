13 días con un cadáver: la abuelita que convive con su sobrino muerto por falta de recursos

Con el paso de los días, la presencia del féretro sellado y cubierto con plásticos en el interior de la vivienda transformó la rutina diaria en un suplicio, tal y como informó el diario Extra del citado país.

Los intensos olores fétidos le han arrebatado el apetito a la mujer, obligándola incluso a buscar refugio o a comer fuera de su propio hogar.

Las situación llegó a incomodar a los vecinos del sector.

En los exteriores, la preocupación creció rápidamente entre los vecinos del sector, quienes han tenido que utilizar mascarillas al transitar por el área debido a la descomposición.

La exigencia generalizada apunta a una solución urgente por parte de las instituciones estatales para evitar un foco infeccioso y otorgarle una despedida digna al fallecido.

El cementerio que cedió un terreno ante el problema

Ante la repercusión del caso en los medios de comunicación y las redes sociales, personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) intervino para canalizar el apoyo a la familia.

Si bien se logró gestionar un espacio dentro del cementerio Ángel María Canals, el procedimiento se encuentra un poco retrasado debido a la construcción de una bóveda, y doña Victoria continúa viviendo un calvario.