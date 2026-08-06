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De jueves a sábado

Outlet de la Ciudad en Mendoza: lanzan descuentos de hasta el 50% y 2x1 en las galerías del microcentro

Desde este jueves 6 al sábado 8 de agosto, tradicionales pasajes comerciales ofrecerán rebajas en indumentaria, tecnología y gastronomía. Los detalles

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
El microcentro mendocino se prepara para recibir una nueva edición del esperado Outlet de la Ciudad. Imagen ilustrativa.

El microcentro mendocino se prepara para recibir una nueva edición del esperado Outlet de la Ciudad. Imagen ilustrativa.

El microcentro mendocino se prepara para recibir una nueva edición del esperado Outlet de la Ciudad. Entre este jueves 6 y el sábado 8 de agosto, vecinos y turistas podrán acceder a una experiencia de compra diferente con importantes promociones que incluyen hasta un 50% de descuento, 2x1, beneficios en la segunda unidad y obsequios especiales en indumentaria, calzado, belleza, tecnología y gastronomía.

La iniciativa abarcará a las galerías Pasaje San Martín, San Marcos, Independencia, Piazza, Bamac y Kolton, las cuales sumarán además la posibilidad de abonar mediante el Plan 5 de Naranja X para financiar las compras en cinco cuotas sin interés en locales adheridos.

Galería por galería: todas las ofertas del Outlet de la Ciudad

Los pasajes comerciales que participan del evento desplegarán un variado abanico de beneficios en sus comercios:

  • Galería Bamac: se destacan rebajas en ropa de invierno, camperas, sweaters e indumentaria infantil. Incluye percheros de liquidación desde $5.000, $10.000 y $15.000, más combos con más del 30% OFF en accesorios de telefonía.
  • Galería Kolton: comercios adheridos dispondrán hasta 50% OFF en productos seleccionados, 2x1 en abrigos de invierno y precios de liquidación a $5.000, $10.000 y $20.000, sumado a un 2x1 en cafetería.
  • Galería San Marcos: ofrecerá descuentos escalonados del 20%, 30%, 40% y 50% en indumentaria y accesorios, 2x1, obsequios por monto de compra y vouchers para masajes y relajación.
  • Galería Piazza: concentrará hasta 50% OFF en estética y belleza, junto a rebajas del 25% al 50% en joyería abonando en efectivo o transferencia.
  • Galería Independencia: brindará precios especiales en jeans, buzos y camperas puffer, 25% OFF en prendas de invierno y niños, más un 10% adicional en la segunda unidad.
  • Pasaje San Martín: ofrecerá precios promocionales en indumentaria y perfumería, al tiempo que Café Mundial sumará rebajas de entre el 20% y el 50% en productos de sus vitrinas.

En pocas palabras

  • Outlet de la Ciudad: del 6 al 8 de agosto, galerías del microcentro ofrecen hasta 50% de descuento y 2x1.
  • Promociones Variadas: se incluyen descuentos en indumentaria, tecnología, gastronomía y beneficios en cuotas.
  • Galerías Participantes: pasajes como San Martín, San Marcos e Independencia suman ofertas exclusivas por local.
Resumen generado por Thinkindot AI

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