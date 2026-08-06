Outlet de la Ciudad en Mendoza: lanzan descuentos de hasta el 50% y 2x1 en las galerías del microcentro

El microcentro mendocino se prepara para recibir una nueva edición del esperado Outlet de la Ciudad. Entre este jueves 6 y el sábado 8 de agosto, vecinos y turistas podrán acceder a una experiencia de compra diferente con importantes promociones que incluyen hasta un 50% de descuento, 2x1, beneficios en la segunda unidad y obsequios especiales en indumentaria, calzado, belleza, tecnología y gastronomía.
La iniciativa abarcará a las galerías Pasaje San Martín, San Marcos, Independencia, Piazza, Bamac y Kolton, las cuales sumarán además la posibilidad de abonar mediante el Plan 5 de Naranja X para financiar las compras en cinco cuotas sin interés en locales adheridos.
Galería por galería: todas las ofertas del Outlet de la Ciudad
Los pasajes comerciales que participan del evento desplegarán un variado abanico de beneficios en sus comercios:
- Galería Bamac: se destacan rebajas en ropa de invierno, camperas, sweaters e indumentaria infantil. Incluye percheros de liquidación desde $5.000, $10.000 y $15.000, más combos con más del 30% OFF en accesorios de telefonía.
- Galería Kolton: comercios adheridos dispondrán hasta 50% OFF en productos seleccionados, 2x1 en abrigos de invierno y precios de liquidación a $5.000, $10.000 y $20.000, sumado a un 2x1 en cafetería.
- Galería San Marcos: ofrecerá descuentos escalonados del 20%, 30%, 40% y 50% en indumentaria y accesorios, 2x1, obsequios por monto de compra y vouchers para masajes y relajación.
- Galería Piazza: concentrará hasta 50% OFF en estética y belleza, junto a rebajas del 25% al 50% en joyería abonando en efectivo o transferencia.
- Galería Independencia: brindará precios especiales en jeans, buzos y camperas puffer, 25% OFF en prendas de invierno y niños, más un 10% adicional en la segunda unidad.
- Pasaje San Martín: ofrecerá precios promocionales en indumentaria y perfumería, al tiempo que Café Mundial sumará rebajas de entre el 20% y el 50% en productos de sus vitrinas.
En pocas palabras
- Outlet de la Ciudad: del 6 al 8 de agosto, galerías del microcentro ofrecen hasta 50% de descuento y 2x1.
- Promociones Variadas: se incluyen descuentos en indumentaria, tecnología, gastronomía y beneficios en cuotas.
- Galerías Participantes: pasajes como San Martín, San Marcos e Independencia suman ofertas exclusivas por local.
Resumen generado por Thinkindot AI