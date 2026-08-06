Outlet de la Ciudad en Mendoza: lanzan descuentos de hasta el 50% y 2x1 en las galerías del microcentro

La iniciativa abarcará a las galerías Pasaje San Martín, San Marcos, Independencia, Piazza, Bamac y Kolton, las cuales sumarán además la posibilidad de abonar mediante el Plan 5 de Naranja X para financiar las compras en cinco cuotas sin interés en locales adheridos.

Galería por galería: todas las ofertas del Outlet de la Ciudad

Los pasajes comerciales que participan del evento desplegarán un variado abanico de beneficios en sus comercios: