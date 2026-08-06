Construyó una ruta de 2 kilómetros para ir a pescar en un humedal y recibió una multa de 145.000 dólares

Durante seis meses, un hombre utilizó maquinaria pesada para la construcción completamente ilegal de una ruta de 2 kilómetros de longitud que atravesaba el corazón de un parque nacional en Australia.
El responsable de este ecocidio fue Frank Reginald Clark, un ciudadano de 74 años residente en Townsville. A pesar de que el Departamento de Medio Ambiente le advirtió en reiteradas ocasiones que no interfiriera con el parque nacional ni con los humedales protegidos, el hombre continuó con la construcción.
Le salió caro ir a pescar: construyó una ruta privada y lo multaron millonariamente
Más allá de la ruta, Clark apostó por la construcción de una rampa para botes y varios terraplenes que atravesaban ambos cursos de agua utilizando tierra y materiales de desecho, como rocas, hormigón, ladrillos y tuberías usadas. Estas intervenciones agravaron el daño ambiental al parque nacional y obstruyeron el flujo natural de las mareas.
El objetivo de esta ruta era conectar la propiedad por tierra firme a través del río protegido. El hombre quería ir a pescar y navegar. En lugar de remolcar su bote hasta una rampa pública oficial como hace todo el mundo, prefirió usar maquinaria pesada para la construcción de una "entrada de auto" (driveway) privada de 2 kilómetros a través del fango y los manglares.
¿Cuál fue la sentencia tras realizar esta construcción?
No era un bosque común y corriente. El Parque Nacional Bowling Green Bay está protegido por el Convenio de Ramsar, un tratado internacional para los humedales más importantes del planeta. Al arrojar toneladas de basura, tuberías, concreto y tierra para hacer sus puentes y rampas, Jones bloqueó el paso del agua en los ríos Alligator Creek y Crocodile Creek.
La construcción ilegal provocó la destrucción de más de 19.000 metros cuadrados de humedales, la tala de miles de árboles de mangle protegidos, la extracción ilegal de tierra del parque nacional y la construcción no autorizada de rampas y pasos elevados sobre los arroyos Alligator Creek y Crocodile Creek.
Tras ignorar las advertencias de las autoridades ambientales, el Departamento de Medio Ambiente le impuso una multa de 145.000 dólares. Asimismo, una orden judicial lo obligó a financiar y ejecutar la restauración ecológica completa de la zona afectada.
En pocas palabras
- Construcción ilegal: Un hombre construyó una ruta de 2 km y rampas en un parque nacional.
- Advertencias ignoradas: A pesar de las advertencias, continuó con la obra que dañó humedales y manglares.
- Multa millonaria: Fue sancionado con $145.000 USD y obligado a restaurar el ecosistema.