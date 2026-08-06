Construyó una ruta de 2 kilómetros para ir a pescar en un humedal y recibió una multa de 145.000 dólares

El objetivo de esta ruta era conectar la propiedad por tierra firme a través del río protegido. El hombre quería ir a pescar y navegar. En lugar de remolcar su bote hasta una rampa pública oficial como hace todo el mundo, prefirió usar maquinaria pesada para la construcción de una "entrada de auto" (driveway) privada de 2 kilómetros a través del fango y los manglares.

¿Cuál fue la sentencia tras realizar esta construcción?

No era un bosque común y corriente. El Parque Nacional Bowling Green Bay está protegido por el Convenio de Ramsar, un tratado internacional para los humedales más importantes del planeta. Al arrojar toneladas de basura, tuberías, concreto y tierra para hacer sus puentes y rampas, Jones bloqueó el paso del agua en los ríos Alligator Creek y Crocodile Creek.

La construcción ilegal provocó la destrucción de más de 19.000 metros cuadrados de humedales, la tala de miles de árboles de mangle protegidos, la extracción ilegal de tierra del parque nacional y la construcción no autorizada de rampas y pasos elevados sobre los arroyos Alligator Creek y Crocodile Creek.

Tras ignorar las advertencias de las autoridades ambientales, el Departamento de Medio Ambiente le impuso una multa de 145.000 dólares. Asimismo, una orden judicial lo obligó a financiar y ejecutar la restauración ecológica completa de la zona afectada.