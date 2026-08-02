Un impactante choque frontal dejó un saldo lamentable de siete personas muertas durante la noche del viernes. El cuadro con el que se encontraron los policías y los bomberos al llegar a la tragedia fue desolador, con los dos vehículos totalmente destrozados.
Tragedia fatal en la ruta: siete personas perdieron la vida tras un violento choque frontal
Entre los fallecidos se encuentran tres menores de edad de 10, 12 y 15 años. Se investigan las causas que provocaron el fuerte accidente
El accidente ocurrió en la localidad porteña de Exaltación de la Cruz, y fue de forma imprevista: un vehículo GMC Chevette impactó de frente contra un camión Mercedes Benz que circulaba sin carga y pertenecía a la empresa Tres Arroyos.
Siete personas fallecidas en un violento accidente
A los pocos minutos del accidente , varios llamados desesperados al 911 alertaron a las autoridades. Rápidamente llegaron al lugar ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, varias dotaciones de bomberos y patrulleros policiales para tratar de auxiliar a las víctimas.
Para poder trabajar con seguridad, la policía cortó el tránsito por completo en ese tramo de la ruta. Personal de la Policía Científica se encargó de realizar las pericias correspondientes sobre la calzada.
Como consecuencia del fuerte impacto, los siete ocupantes del auto murieron en el lugar. Las víctimas eran integrantes de una misma familia: Milagros Moreira, de 15 años; Josefina Moreira, de 12; y Martín Moreira, de 10, fueron los menores fallecidos. También perdieron la vida Emiliano Moreira (32), Tamara Albarenque (35), Ludmila Fredes (20) y Santiago Fredes (19).
En tanto, Ignacio Sabot, de 21 años, fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al Hospital San José de Capilla del Señor, donde permanece internado en terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones.
Se investigan las causas del accidente
El caso quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de turno, desde donde se ordenó el traslado de los cuerpos al Cuerpo Médico Forense para realizar las autopsias de rigor e identificar formalmente a cada uno de los fallecidos.
Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre qué causó el fatal accidente. Se analiza si el siniestro fue provocado por una falla mecánica en alguno de los vehículos, una distracción al volante, el reventón de una rueda o una maniobra de sobrepaso en un lugar no permitido.
En pocas palabras
- Tragedia fatal: siete personas murieron en un violento choque frontal en la ruta.
- Accidente vial: un auto impactó contra un camión en Exaltación de la Cruz.
- Investigación en curso: se analizan las causas del siniestro que provocó la muerte de siete ocupantes del vehículo menor.