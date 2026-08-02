Tragedia fatal en la ruta: siete personas perdieron la vida tras un violento choque frontal

Para poder trabajar con seguridad, la policía cortó el tránsito por completo en ese tramo de la ruta. Personal de la Policía Científica se encargó de realizar las pericias correspondientes sobre la calzada.

Como consecuencia del fuerte impacto, los siete ocupantes del auto murieron en el lugar. Las víctimas eran integrantes de una misma familia: Milagros Moreira, de 15 años; Josefina Moreira, de 12; y Martín Moreira, de 10, fueron los menores fallecidos. También perdieron la vida Emiliano Moreira (32), Tamara Albarenque (35), Ludmila Fredes (20) y Santiago Fredes (19).

En tanto, Ignacio Sabot, de 21 años, fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al Hospital San José de Capilla del Señor, donde permanece internado en terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones.

Se investigan las causas del accidente

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de turno, desde donde se ordenó el traslado de los cuerpos al Cuerpo Médico Forense para realizar las autopsias de rigor e identificar formalmente a cada uno de los fallecidos.

Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre qué causó el fatal accidente. Se analiza si el siniestro fue provocado por una falla mecánica en alguno de los vehículos, una distracción al volante, el reventón de una rueda o una maniobra de sobrepaso en un lugar no permitido.