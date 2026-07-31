Una camioneta se partió en dos luego de chocar y la tragedia dejó tres personas muertas

El cuarto hombre que terminó herido tras el choque de la camioneta, que fue trasladado con lesiones severas a un hospital de la ciudad de Bell Ville, tiene 47 años.

Cómo fue la tragedia en Córdoba: brutal choque de una camioneta

Todos los implicados en el accidente viajaban en una camioneta Toyota Hilux que, por causas que aún se investigan, impactó primero contra un guardarraíl y luego contra una cartelería informativa ubicada sobre la traza de la autopista que une Córdoba con Rosario.

Cuando la ambulancia llegó al lugar, alertados por los reiterados llamados de testigos de la tragedia, los médicos constataron que tres personas se encontraban sin vida y una más con heridas de gravedad.

El impacto fue tan violento que, luego de chocar con el guardarraíl y luego con un cartel, la camioneta se partió en dos y los restos quedaron desparramados por toda la ruta.

El accidente quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que derivaron en el choque fatal.