En una tragedia llena de dolor, tres personas murieron y un hombre resultó gravemente herido este jueves que pasó alrededor de las 9 de la mañana, tras un violento accidente ocurrido en la Autopista Córdoba-Rosario. La camioneta en la que viajaban se partió en dos.
Una camioneta se partió en dos luego de chocar y la tragedia dejó tres personas muertas
La tragedia sucedió el jueves y, además de las personas que murieron tras el impacto de la camioneta, hay un hombre que lucha por su vida
La tragedia sucedió en Córdoba tuvo como epicentro la altura del kilómetro 515, frente a la localidad cordobesa de Morrison. El accidente provocó un amplio operativo por parte de la policía local, que estuvo varias horas trabajando en el lugar del siniestro.
Tragedia en Córdoba: quiénes son las víctimas fatales del accidente
La policía de la provincia de Córdoba dio detalles del accidente e informó que las personas que perdieron la vida en la tragedia, fueron un hombre de 29 años y dos mujeres de 51 y 61 años. Fueron identificadas como Maximiliano Scharer, Bárbara Kan y Fabiana Delgado.
El cuarto hombre que terminó herido tras el choque de la camioneta, que fue trasladado con lesiones severas a un hospital de la ciudad de Bell Ville, tiene 47 años.
Cómo fue la tragedia en Córdoba: brutal choque de una camioneta
Todos los implicados en el accidente viajaban en una camioneta Toyota Hilux que, por causas que aún se investigan, impactó primero contra un guardarraíl y luego contra una cartelería informativa ubicada sobre la traza de la autopista que une Córdoba con Rosario.
Cuando la ambulancia llegó al lugar, alertados por los reiterados llamados de testigos de la tragedia, los médicos constataron que tres personas se encontraban sin vida y una más con heridas de gravedad.
El impacto fue tan violento que, luego de chocar con el guardarraíl y luego con un cartel, la camioneta se partió en dos y los restos quedaron desparramados por toda la ruta.
El accidente quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que derivaron en el choque fatal.
En pocas palabras
- Tragedia en Córdoba: Tres personas murieron y un hombre resultó herido tras un violento accidente en la Autopista Córdoba-Rosario.
- Impacto fatal: La camioneta en la que viajaban se partió en dos luego de chocar contra un guardarraíl y una cartelería.
- Víctimas fatales: Se identificó a Maximiliano Scharer (29) y dos mujeres de 51 y 61 años, mientras que un hombre de 47 años se encuentra grave.