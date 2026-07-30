La tragedia en San Juan y la principal hipótesis que está investigando la Justicia

Los investigadores también trabajan sobre las pericias del Bell 412 para determinar si existió una falla mecánica o técnica. La aeronave será sometida a distintos análisis y se revisará la documentación vinculada a su mantenimiento, además de reconstruir las comunicaciones previas al impacto y las condiciones en las que se desarrollaba el vuelo.

La causa de la tragedia quedó a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, quien compartirá la investigación con la Policía de San Juan, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Gendarmería Nacional y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).

El helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una jornada de capacitación en San Juan y posteriormente debía trasladarse a La Rioja para colaborar en un operativo de combate de incendios forestales.

Sin embargo, el último contacto con la aeronave se registró a las 10:26 y, tiempo después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona localizó el lugar del impacto y alertó a las autoridades sobre el accidente.

Tragedia en San Juan: quiénes son las víctimas fatales