La tragedia en San Juan y la principal hipótesis que está investigando la Justicia

La Justicia Federal y los organismos especializados avanzan en la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero Bell 412, que este miércoles se estrelló en San Juan y dejó un saldo de siete muertos, en la tragedia aérea más impactante en la historia de esa provincia.
Aunque todavía no hay una hipótesis concluyente, los investigadores ya comenzaron a analizar distintos elementos que podrían haber influido en el trágico accidente.
Tragedia en San Juan: qué hipótesis maneja la Justicia
Una de las primeras líneas de investigación de la tragedia apunta a las condiciones meteorológicas al momento del vuelo. En la zona donde ocurrió el accidente, en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, había presencia de neblina y baja visibilidad, por lo que los peritos buscan establecer si esos factores pudieron afectar la operación de la aeronave.
Los investigadores también trabajan sobre las pericias del Bell 412 para determinar si existió una falla mecánica o técnica. La aeronave será sometida a distintos análisis y se revisará la documentación vinculada a su mantenimiento, además de reconstruir las comunicaciones previas al impacto y las condiciones en las que se desarrollaba el vuelo.
La causa de la tragedia quedó a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, quien compartirá la investigación con la Policía de San Juan, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Gendarmería Nacional y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).
El helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una jornada de capacitación en San Juan y posteriormente debía trasladarse a La Rioja para colaborar en un operativo de combate de incendios forestales.
Sin embargo, el último contacto con la aeronave se registró a las 10:26 y, tiempo después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona localizó el lugar del impacto y alertó a las autoridades sobre el accidente.
Tragedia en San Juan: quiénes son las víctimas fatales
- Comisario General Rubén Castro, jefe de Bomberos
- Comisario Inspector, Jorge Carbajal, segundo Jefe de Bomberos
- Carlos Heredia, director de Protección Civil
- Comisario General Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan
- Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular
- Andres Bosch, brigadista de AFE
- Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE
En pocas palabras
- Investigan caída: Se investiga el motivo de la caída de un helicóptero en San Juan que causó siete muertes.
- Hipótesis principales: Se analizan fallas mecánicas, fallas técnicas o condiciones meteorológicas adversas como causas del accidente.
- Víctimas fatales: Entre los fallecidos se encuentran altos mandos de la policía, bomberos y brigadistas de la AFE.