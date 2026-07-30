Cómo es el operativo en San Juan para recuperar los cuerpos de las 7 víctimas del helicóptero

Detalles del operativo de rescate en San Juan

La trayectoria delineada por los especialistas implica varias etapas de ascenso progresivo para prevenir problemas de salud vinculados al mal de altura. Los miembros de la patrulla realizarán campamentos intermedios antes de aproximarse al sitio exacto de la colisión.

Rescatistas dutante la capacitación antes del accidente del helicóptero.

Se estima que la travesía a pie puede extenderse durante varios días, según la evolución del clima. Cada integrante del equipo traslada equipamiento técnico de alta montaña, raciones de combate y suministros médicos para sostener la marcha en este exigente rescate en San Juan.

La Secretaría de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva detalló que los grupos tácticos están capacitados para maniobras en hielo y pared de roca. El objetivo primario es garantizar la seguridad del personal que interviene en el procedimiento de evacuación.

Una vez que las patrullas alcancen el lugar de los hechos, comenzarán los peritajes iniciales y el acondicionamiento para el traslado. El proceso de extracción requerirá el uso de camillas especiales y sistemas de cuerdas para el descenso seguro.

El despliegue de Gendarmería durante el rescate en San Juan

Alejandra Monteoliva, confirmó que las fuerzas federales ya iniciaron el trayecto oficial hacia la zona. Explicó que el grupo especializado avanzará paulatinamente conforme las condiciones meteorológicas lo permitan durante el recorrido.

El personal abocado al rescate en San Juan cuenta con el respaldo de unidades logísticas apostadas en la base de operaciones instalada en la localidad más cercana. Desde ese punto mantienen comunicación constante vía satélite para monitorear el avance del contingente.

Monteoliva destacó el compromiso de los efectivos que participan en este extenuante trabajo en la zona cordillerana. La funcionaria remarcó que las tareas se ejecutan siguiendo protocolos internacionales de actuación para siniestros de esta magnitud.

Las fuerzas de seguridad coordinan sus acciones junto a la Justicia Federal, autoridad competente que sigue las alternativas de la causa judicial abierta para investigar las razones de la caída del helicóptero.

Fuerzas de Seguridad montaron un fuerte operativo para rescatar los cuerpos de los fallecidos en Valle Fértil.

Factores climáticos y geográficos del rescate en San Juan

Las condiciones meteorológicas en la alta montaña representan el factor más crítico para el desarrollo de la misión. Las ráfagas de viento intenso y las bajas temperaturas que se registran en el sector complican la visibilidad y el movimiento del equipo.

La imposibilidad de operar de forma continua con helicópteros determinó la necesidad absoluta de realizar el abordaje mediante una marcha a pie. Aunque la asistencia aérea se mantendrá en estado de alerta, su participación quedará sujeta a ventanas de buen tiempo.

Las familias de las víctimas permanecen asistidas por equipos de contención psicológica mientras aguardan novedades sobre las tareas en la cordillera. El gobierno sanjuanino dispuso un operativo de asistencia integral para acompañar a los allegados durante todo el proceso.

Se espera que en las próximas horas las patrullas reporten su llegada al primer punto de control establecido en el plan de marcha. De mantenerse las condiciones estables, los rescatistas podrían aproximarse a la zona de impacto durante el transcurso del próximo fin de semana en este histórico rescate en San Juan.

Fuentes: Sanjuan8.com y Cadena3.com