Una cobertura periodística que en un principio tenía como objetivo mostrar el trabajo de los brigadistas y pilotos especializados en el combate de incendios forestales, terminó convirtiéndose en un valioso testimonio de una de las tragedias aéreas más impactantes ocurridas en San Juan. Es que una reconocida comunicadora se subió al helicóptero apenas un día antes del accidente y mostró imágenes de cómo era la aeronave por dentro.
La periodista que hizo la última nota a bordo del helicóptero que cayó en San Juan: "Esos héroes anónimos..."
La periodista Marisa Gil, junto al camarógrafo Claudio Pantuso, ambos integrantes de Canal 8, se subieron al helicóptero un día antes de la tragedia
Marisa Gil, la periodista que se subió al helicóptero antes de la tragedia
La periodista Marisa Gil, junto al camarógrafo Claudio Pantuso, ambos integrantes de Canal 8, fueron los últimos comunicadores en registrar imágenes desde el interior del helicóptero que este miércoles se accidentó durante un operativo en Valle Fértil. En el siniestro murieron las siete personas que viajaban a bordo, lo que dio un significado completamente diferente al informe realizado horas antes.
El trabajo periodístico había sido realizado durante una capacitación destinada a fortalecer la coordinación entre las distintas fuerzas que participan en el combate de incendios forestales. La actividad buscaba unificar criterios y protocolos para que brigadistas, bomberos y pilotos trabajaran bajo un mismo esquema operativo durante las emergencias.
Como parte de esa jornada, el equipo de Canal 8 acompañó una demostración aérea organizada en el Aeroclub de Pocito. Desde el interior del helicóptero, el piloto explicó cómo funciona el sistema de combate del fuego, detallando cada maniobra mientras la periodista acercaba el micrófono a sus auriculares para que las explicaciones pudieran escucharse con claridad, pese al fuerte ruido de las hélices.
Durante el recorrido también se mostraron los distintos componentes de la aeronave, el funcionamiento del recipiente utilizado para transportar agua y el procedimiento para realizar las descargas sobre los focos de incendio, siempre coordinados con el personal que opera desde tierra.
Ayer, en su cuenta de Instagram, la periodista publicó imágenes de lo que fue su jornada de trabajo, sin saber (lógicamente) lo que sucedería apenas un día después.
“Esos héroes anónimos que arriesgan su vida para sofocar incendios, nos enseñaron cómo se hacen las maniobras desde un súper helicóptero. Una experiencia increíble!!!! Con mi compañero de tarea @claudiopantuso”, escribió Marisa Gil.
Además, en una historia de Instagram, también publicada el mismo martes 28 de julio, la periodista escribió: “Gracias a nuestros bomberos sanjuaninos!!! Una experiencia inolvidable”.