La periodista que hizo la última nota a bordo del helicóptero que cayó en San Juan: "Esos héroes anónimos..."

Como parte de esa jornada, el equipo de Canal 8 acompañó una demostración aérea organizada en el Aeroclub de Pocito. Desde el interior del helicóptero, el piloto explicó cómo funciona el sistema de combate del fuego, detallando cada maniobra mientras la periodista acercaba el micrófono a sus auriculares para que las explicaciones pudieran escucharse con claridad, pese al fuerte ruido de las hélices.

Durante el recorrido también se mostraron los distintos componentes de la aeronave, el funcionamiento del recipiente utilizado para transportar agua y el procedimiento para realizar las descargas sobre los focos de incendio, siempre coordinados con el personal que opera desde tierra.

Ayer, en su cuenta de Instagram, la periodista publicó imágenes de lo que fue su jornada de trabajo, sin saber (lógicamente) lo que sucedería apenas un día después.

“Esos héroes anónimos que arriesgan su vida para sofocar incendios, nos enseñaron cómo se hacen las maniobras desde un súper helicóptero. Una experiencia increíble!!!! Con mi compañero de tarea @claudiopantuso”, escribió Marisa Gil.

Además, en una historia de Instagram, también publicada el mismo martes 28 de julio, la periodista escribió: “Gracias a nuestros bomberos sanjuaninos!!! Una experiencia inolvidable”.