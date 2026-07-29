Tragedia del helicóptero en San Juan: video con las últimas declaraciones del piloto antes del vuelo fatal

"Uno lo hace porque le gusta. A mí la verdad que me encanta hacer esto", declaró Matías Valenzuela, piloto del helicóptero en una entrevista concedida a Canal 8 de San Juan apenas un día antes de estrellarse en Valle Fértil, un siniestro en el que murieron los siete tripulantes que viajaban a bordo.
Durante la conversación con la periodista Marisa Gil, grabada dentro de la misma aeronave, el aviador reflexionó sobre los peligros de su tarea: "Es uno de los trabajos en helicóptero -no sé si el mayor- pero el que más riesgo tiene, y bueno... te tiene que gustar. Siempre tratando, dentro de todo, de tener todas las medidas de seguridad". Sus palabras cobraron un impacto diferente, casi premonitorio, tras confirmarse la mayor tragedia aérea en la historia de la provincia de San Juan.
Valenzuela, oriundo de Buenos Aires, era el piloto al mando en la empresa JasFly S.A. y tenía a su cargo la operación y el traslado del equipo en tareas de apoyo aéreo y capacitación.
Tragedia en San Juan: el trayecto y la misión del helicóptero siniestrado
La aeronave -un Bell 412EP matriculado LV-KGR de la firma JasFly S.A., contratada de manera tercerizada- había sido requerida por la Agencia Federal de Emergencias. El plan de vuelo preveía trasladar personal especializado y funcionarios desde la ciudad de San Juan hacia Valle Fértil para brindar una instancia de formación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, para luego dirigirse a Chilecito, La Rioja, donde se combaten incendios forestales.
Sin embargo, el helicóptero perdió contacto a las 10:26 de este miércoles activando la alerta por la falta de arribo a su destino. El desenlace fue fatal y cerca de mediodía se confirmó el accidente en el que murieron 7 personas y sus identidades.
Operativo de búsqueda y hallazgo
Ante la emergencia, se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda en una de las zonas más inhóspitas del Parque Provincial Ischigualasto. Del operativo participaron equipos de rescate, la Policía provincial, Protección Civil, Gendarmería Nacional y brigadistas. Las complejas condiciones del terreno obligaron a los rescatistas a avanzar a pie y en cuatriciclos durante varios kilómetros.
La localización se logró gracias al sobrevuelo de otra tripulación aérea, que divisó los restos de la aeronave unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, en el sector norte del área protegida, confirmando el fatal desenlace para los siete ocupantes.
En pocas palabras
- Última declaración: El piloto Matías Valenzuela expresó su pasión por la profesión antes del fatal accidente.
- Misión del helicóptero: La aeronave trasladaba personal para capacitación sobre el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.
- Hallazgo de la aeronave: Los restos del helicóptero Bell 412EP fueron localizados en una zona inhóspita de San Juan.