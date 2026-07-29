Tragedia del helicóptero en San Juan: video con las últimas declaraciones del piloto antes del vuelo fatal

Tragedia en San Juan: el trayecto y la misión del helicóptero siniestrado

La aeronave -un Bell 412EP matriculado LV-KGR de la firma JasFly S.A., contratada de manera tercerizada- había sido requerida por la Agencia Federal de Emergencias. El plan de vuelo preveía trasladar personal especializado y funcionarios desde la ciudad de San Juan hacia Valle Fértil para brindar una instancia de formación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, para luego dirigirse a Chilecito, La Rioja, donde se combaten incendios forestales.

Sin embargo, el helicóptero perdió contacto a las 10:26 de este miércoles activando la alerta por la falta de arribo a su destino. El desenlace fue fatal y cerca de mediodía se confirmó el accidente en el que murieron 7 personas y sus identidades.

EL helicóptero Bell 412EP que se estrelló en San Juan.

Operativo de búsqueda y hallazgo

Ante la emergencia, se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda en una de las zonas más inhóspitas del Parque Provincial Ischigualasto. Del operativo participaron equipos de rescate, la Policía provincial, Protección Civil, Gendarmería Nacional y brigadistas. Las complejas condiciones del terreno obligaron a los rescatistas a avanzar a pie y en cuatriciclos durante varios kilómetros.

La localización se logró gracias al sobrevuelo de otra tripulación aérea, que divisó los restos de la aeronave unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, en el sector norte del área protegida, confirmando el fatal desenlace para los siete ocupantes.