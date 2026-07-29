Quiénes eran las personas que murieron en el helicóptero que se estrelló en San Juan

Las tareas de búsqueda permitieron localizar la aeronave gracias al aviso de otro helicóptero perteneciente a la empresa Manuel Tienda León, que presta servicios para un proyecto minero de la región. De acuerdo con los primeros reportes, fue esa tripulación la que divisó el lugar del siniestro desde el aire.

Andrés Bosch, coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). Foto: Telesol

El Bell 412, matrícula LV-KGR, perteneciente a la empresa JasFly S.A., había despegado desde la ciudad de San Juan con destino al departamento Valle Fértil. El helicóptero fue hallado en una zona del Parque Provincial Ischigualasto, aproximadamente 20 metros por debajo del nivel del terreno.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente, las autoridades de la provincia de San Juan trabajan en la reconstrucción de los hechos y en las pericias correspondientes para establecer qué ocurrió durante el vuelo que tenía como objetivo una capacitación destinada a fortalecer la respuesta ante incendios forestales en la región.