Un helicóptero se estrelló este miércoles al mediodía en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, en el límite entre las provincias de San Juan y La Rioja. La aeronave transportaba a siete personas, entre ellas autoridades de las fuerzas de seguridad y organismos de emergencia que participaban en una jornada de capacitación para el combate de incendios forestales.
Quiénes eran las personas que murieron en el helicóptero que se estrelló en San Juan
Un helicóptero se estrelló en San Juan y se confirmó quiénes eran los siete ocupantes que murieron en el trágico accidente
Quiénes eran los 7 ocupantes que murieron en el helicóptero que se estrelló en San Juan
De acuerdo a lo informado por el medio Telesol, entre las personas que viajaban a bordo se encontraban Matías Valenzuela, piloto de JasFly S.A.; Carlos Heredia, director de Defensa Civil de la Provincia de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Jorge Carbajal, subdirector de Bomberos de la Policía de San Juan; Rubén Castro, director de Bomberos de la Policía de San Juan; Andrés Bosch, coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE); y Rodrigo Aimeta, instructor de la capacitación.
Según información difundida por medios locales, el último contacto con la aeronave se registró a las 10:26 de la mañana. En ese momento, el helicóptero volaba a 3.724 pies sobre el nivel del mar y se desplazaba a una velocidad aproximada de 81 kilómetros por hora. Además, las condiciones meteorológicas eran consideradas favorables para el vuelo.
Las tareas de búsqueda permitieron localizar la aeronave gracias al aviso de otro helicóptero perteneciente a la empresa Manuel Tienda León, que presta servicios para un proyecto minero de la región. De acuerdo con los primeros reportes, fue esa tripulación la que divisó el lugar del siniestro desde el aire.
El Bell 412, matrícula LV-KGR, perteneciente a la empresa JasFly S.A., había despegado desde la ciudad de San Juan con destino al departamento Valle Fértil. El helicóptero fue hallado en una zona del Parque Provincial Ischigualasto, aproximadamente 20 metros por debajo del nivel del terreno.
Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente, las autoridades de la provincia de San Juan trabajan en la reconstrucción de los hechos y en las pericias correspondientes para establecer qué ocurrió durante el vuelo que tenía como objetivo una capacitación destinada a fortalecer la respuesta ante incendios forestales en la región.