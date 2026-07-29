Qué pasa con las deudas en una cuenta bancaria tras el fallecimiento de un familiar

Su función es simple pero determinante. Al momento exacto del deceso, la aseguradora cancela la deuda pendiente de la tarjeta o del crédito personal.

Gracias a este mecanismo, la plata ahorrada que el fallecido dejó en su cuenta bancaria no sufre retenciones automáticas por esos saldos negativos y queda resguardada para el juicio sucesorio.

Si hay un cotitular vivo, el panorama cambia completamente.

Sin embargo, no hay que dormirse. Para que la póliza se active, los herederos deben presentarse en la entidad con el acta de defunción. Si no se notifica a tiempo, los sistemas informáticos pueden seguir emitiendo resúmenes o derivar el caso a estudios de cobranza por puro automatismo.

Qué ocurre con las cuentas compartidas

El panorama cambia de figura cuando la cuenta bancaria no era de titularidad única. Si existe un cotitular vivo (por ejemplo, en una caja de ahorro a la orden indistinta) y el saldo en rojo correspondía a un compromiso firmado de forma conjunta, el banco mantendrá la exigencia de cobro sobre la persona sobreviviente.

En esos casos, la parte proporcional de la deuda no la absorbe el seguro en su totalidad, por lo que resulta indispensable revisar los términos del contrato antes de hacer cualquier movimiento de fondos.