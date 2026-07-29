Qué pasa con las deudas en una cuenta bancaria tras el fallecimiento de un familiar

Cuando un familiar fallece, el dolor de los primeros días tapa un montón de cuestiones prácticas. Entre las más pesadas aparece una pregunta inevitable: ¿qué pasa con la deuda que quedó pendiente en el banco?
La respuesta suele llevar alivio a los herederos: las obligaciones no se contagian al bolsillo de los parientes ni se pagan con patrimonio propio. Apenas la entidad toma conocimiento del fallecimiento, se levanta un muro que congela las tarjetas de crédito, suspende los débitos automáticos y frena la generación de intereses en préstamos o giros en descubierto.
Primer paso: el seguro que cancela el saldo
En la mayoría de los productos bancarios contratados en la Argentina existe un héroe silencioso: el seguro de vida sobre saldo deudor.
Su función es simple pero determinante. Al momento exacto del deceso, la aseguradora cancela la deuda pendiente de la tarjeta o del crédito personal.
Gracias a este mecanismo, la plata ahorrada que el fallecido dejó en su cuenta bancaria no sufre retenciones automáticas por esos saldos negativos y queda resguardada para el juicio sucesorio.
Sin embargo, no hay que dormirse. Para que la póliza se active, los herederos deben presentarse en la entidad con el acta de defunción. Si no se notifica a tiempo, los sistemas informáticos pueden seguir emitiendo resúmenes o derivar el caso a estudios de cobranza por puro automatismo.
Qué ocurre con las cuentas compartidas
El panorama cambia de figura cuando la cuenta bancaria no era de titularidad única. Si existe un cotitular vivo (por ejemplo, en una caja de ahorro a la orden indistinta) y el saldo en rojo correspondía a un compromiso firmado de forma conjunta, el banco mantendrá la exigencia de cobro sobre la persona sobreviviente.
En esos casos, la parte proporcional de la deuda no la absorbe el seguro en su totalidad, por lo que resulta indispensable revisar los términos del contrato antes de hacer cualquier movimiento de fondos.
En pocas palabras
- Deuda bancaria: tras el fallecimiento, las deudas no recaen sobre los herederos ni su patrimonio.
- Seguro de vida: el seguro sobre saldo deudor cancela la deuda pendiente de tarjetas y créditos.
- Cuentas compartidas: si hay cotitularidad, el banco puede exigir el pago al sobreviviente.