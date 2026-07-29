Iván Noble vuelve a los escenarios con un show que promete emoción, cercanía y una revisión profunda de su historia musical. Bajo el nombre “Canciones traspapeladas”, el artista inicia una gira nacional donde recupera temas que, por distintos motivos, habían quedado fuera de su repertorio durante años.
Iván Noble continua su gira por todo el país en formato acústico
Iván Noble presenta “Canciones traspapeladas” en una gira íntima por el país
El propio Noble lo explica así, en un texto que acompaña el anuncio de la gira:
“Canciones traspapeladas” es un show de canciones que, por misteriosos motivos, había dejado de cantar desde hace largo tiempo. Revisando un poco mi historia me doy cuenta que he sido abandónico y descuidado con muchas de ellas; así que decidí sacarlas “del cuarto cajón de la cocina” y llevarlas de nuevo al escenario. Digamos que será un reencuentro íntimo con viejas canciones a las que les debo una disculpa. Están muy invitados, ojalá les parezca una buena idea.
La propuesta se perfila como uno de los momentos más personales de su carrera: un reencuentro con canciones queridas, una puesta en escena despojada y un clima que invita a escuchar, recordar y compartir. Noble recorrerá distintas ciudades del país entre agosto, septiembre y octubre, llevando este formato íntimo a teatros y centros culturales.
Próximos Shows:
- 6 de agosto – Auditorio Montoya – Posadas
- 7 de agosto – Guido Miranda - Resistencia
- 8 de agosto – Teatro Vera – Corrientes
- 14 de agosto – Centro Cultural municipal – Venado Tuerto
- 5 de septiembre – Teatro Municipal – Paraná
- 11 de septiembre – San Juan
- 12 de septiembre – Mendoza
- 18 de septiembre – Mood – Neuquén
- 26 de septiembre – La Sala de las Artes – Rosario
- 17 de octubre – Teatro Metro - La Plata
- 30 de octubre – Teatro del Cielito - Tandil
- 31 de octubre – Vorterix - Mar del Plata
En pocas palabras
- Iván Noble: presenta su espectáculo “Canciones traspapeladas” en una gira íntima por el país.
- Concepto: el show recupera temas olvidados o dejados de lado en su repertorio, buscando un reencuentro personal.
- Recorrido: la gira acústica se extenderá durante agosto, septiembre y octubre por diversas ciudades argentinas.