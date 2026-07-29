Cómo transformar tu televisor en un Smart TV gracias al puerto HDMI y a un sofisticado dispositivo de Samsung

El equipo de Samsung está compuesto por una barra de sonido y un subwoofer, una combinación que permite reforzar los graves y lograr una mayor profundidad en cada escena. Esto se traduce en diálogos más claros, efectos especiales más intensos y una experiencia similar a la de una sala de cine desde la comodidad del hogar.

Una barra de sonido de Samsung mejorará el sonido de tu televisor.

La tecnología estéreo distribuye adecuadamente las frecuencias altas y bajas para crear un entorno sonoro más realista, ya sea al ver una película de acción, disfrutar de un concierto o seguir una transmisión deportiva.

Otro punto a favor es su compatibilidad con diversos formatos de audio, entre ellos MP3, AAC, OGG, FLAC, WAV y AIFF, lo que brinda mayor flexibilidad para reproducir música desde diferentes dispositivos.

La Samsung HW-B450F también sobresale por sus múltiples opciones de conexión. Además del puerto HDMI, incorpora conectividad Bluetooth y entrada USB, lo que permite enlazarla con smartphones, tabletas, computadoras y otros equipos sin necesidad de utilizar cables en todos los casos.

Si querés adquirir este producto de Samsung para mejorar el audio de tu televisor, podés acudir a la siguiente oferta de Mercado Libre, abonándola a $499.999 y pagándola en hasta 9 cuotas sin interés.

Esta barra de sonido mejora el audio de tu televisor al 100%.

Para quienes buscan renovar su sistema de entretenimiento sin realizar una gran inversión en un televisor nuevo, la Samsung HW-B450F se presenta como una alternativa atractiva. Su potente sonido 2.1, la presencia de un subwoofer dedicado y su versátil conectividad permiten disfrutar de una experiencia audiovisual mucho más inmersiva y sacar el máximo provecho a cualquier pantalla compatible.