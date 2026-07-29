Una de las grandes diferencias entre un televisor y un Smart TV radica en su sonido. Este último presenta una calidad de audio superlativa respecto al primero. Si tenés una TV vieja y no querés invertir en un dispositivo última generación, podés comprar un pequeño artefacto de Samsung y agregarlo al puerto HDMI.
Cómo transformar tu televisor en un Smart TV gracias al puerto HDMI y a un sofisticado dispositivo de Samsung
Antes de realizar una enorme inversión y comprar un Smart TV, primero conocé este dispositivo que mejorará una de las cualidades esenciales de tu televisor
La barra de sonido de Samsung que transforma el sonido de tu televisor gracias al puerto HDMI
Tal como te conté anteriormente, existen distintos dispositivos para transformar el televisor en un Smart TV gracias al puerto HDMI. En este caso, te revelaré la mejor opción para mejorar el sonido de tu TV.
Se trata de una barra de sonido de Samsung, la HW-B450F, que se destaca por su configuración de canales 2.1 diseñada para ofrecer un audio más envolvente y equilibrado que el de los altavoces integrados de la mayoría de los televisores.
El equipo de Samsung está compuesto por una barra de sonido y un subwoofer, una combinación que permite reforzar los graves y lograr una mayor profundidad en cada escena. Esto se traduce en diálogos más claros, efectos especiales más intensos y una experiencia similar a la de una sala de cine desde la comodidad del hogar.
La tecnología estéreo distribuye adecuadamente las frecuencias altas y bajas para crear un entorno sonoro más realista, ya sea al ver una película de acción, disfrutar de un concierto o seguir una transmisión deportiva.
Otro punto a favor es su compatibilidad con diversos formatos de audio, entre ellos MP3, AAC, OGG, FLAC, WAV y AIFF, lo que brinda mayor flexibilidad para reproducir música desde diferentes dispositivos.
La Samsung HW-B450F también sobresale por sus múltiples opciones de conexión. Además del puerto HDMI, incorpora conectividad Bluetooth y entrada USB, lo que permite enlazarla con smartphones, tabletas, computadoras y otros equipos sin necesidad de utilizar cables en todos los casos.
Si querés adquirir este producto de Samsung para mejorar el audio de tu televisor, podés acudir a la siguiente oferta de Mercado Libre, abonándola a $499.999 y pagándola en hasta 9 cuotas sin interés.
Para quienes buscan renovar su sistema de entretenimiento sin realizar una gran inversión en un televisor nuevo, la Samsung HW-B450F se presenta como una alternativa atractiva. Su potente sonido 2.1, la presencia de un subwoofer dedicado y su versátil conectividad permiten disfrutar de una experiencia audiovisual mucho más inmersiva y sacar el máximo provecho a cualquier pantalla compatible.