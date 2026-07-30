Cómo es la zona donde cayó el helicóptero en el Parque Provincial Ischigualasto

Parque Provincial Ischigualasto, San Juan.

Herrera describió el sector como un ambiente agreste y de difícil acceso. "Toda esa zona está formada por depresiones naturales, quebradas y cárcavas generadas por la erosión. No hay caminos marcados ni circuitos turísticos, solamente una vieja huella que quedó de un estudio vial realizado en la década del 70 y un trazado alternativo más reciente", explicó el profesional.

El exguardaparque aseguró que llegar por tierra hacia el lugar donde cayó el helicóptero demandará una importante logística. Algunos equipos podrán avanzar en vehículos 4x4 hasta determinados sectores, pero luego es tendrán que continuar en cuatriciclos o incluso a pie debido a las características del terreno.

"Es un lugar muy complicado. Después de un punto conocido como El Salto ya no hay huellas transitables. Desde el interior del Parque el acceso es muy difícil; una alternativa es ingresar desde la Ruta Nacional 40 por la quebrada Los Colorados, pero tampoco es un recorrido sencillo", afirmó Herrera.

¿Qué condiciones meteorológicas presenta el Parque Provincial Ischigualasto?

"Hoy estuvimos hablando con compañeros que están trabajando en la zona y nos comentaron que la niebla estaba muy baja y había muy poca visibilidad. Acá en San Agustín el tiempo también cambió durante la mañana y los cerros permanecieron cubiertos", dijo Herrera.

Valle de la Luna, San Juan.

El guardaparque recordó que el área donde ocurrió el accidente se encuentra entre los 1.300 y 1.400 metros sobre el nivel del mar, lo que, sumado a las bajas temperaturas invernales y a la geografía quebrada, hace aún más complejas las tareas de búsqueda, rescate e investigación.