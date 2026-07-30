Un reciente descubrimiento científico cambió por completo la perspectiva sobre las sociedades de la Edad del Bronce. Diferentes especialistas en ciencia forense examinaron restos óseos extraídos de una célebre sepultura. Los resultados confirmaron que el esqueleto enterrado allí correspondía a una orfebre de altísimo rango.
Brujas ancestrales: un descubrimiento muestra la presencia de chamanas en Stonehenge
Un importante descubrimiento científico en Inglaterra confirma que una antigua tumba contenía los restos de mujeres con gran poder
Un descubrimiento milenario
El cuerpo apareció originalmente en 1803 cerca de Stonehenge, en el sur de Inglaterra, específicamente en un túmulo funerario de Upton Lovell. En ese momento, el investigador William Cunnington anotó en sus registros que el cadáver parecía pertenecer a un hombre corpulento debido al volumen de los huesos. La falta de tecnología moderna permitió que esa asunción perdurara durante más de doscientos años.
La figura histórica ocupó los museos como un chamán masculino. Dicha tumba incluía elementos de inmenso valor, tales como un hacha de combate, una capa adornada con huesos de animales perforados y herramientas para trabajar el oro. Todos esos objetos conformaban el ajuar de un líder espiritual con conocimientos metalúrgicos avanzados.
Estudios forenses
El análisis de ADN moderno corrigió finalmente aquel antiguo veredicto. Los científicos examinaron fragmentos craneales, una pieza dental y un hueso del pie. La presencia inequívoca de cromosomas XX determinó la verdadera identidad sexual de la persona sepultada. El sitio escondía a una maestra artesana, capaz de fundir metales preciosos con técnicas sofisticadas para su época.
Junto a los restos aparecieron esponjas fosilizadas ahuecadas, una piedra de toque para comprobar la pureza del oro y un instrumento de grabado. Dichos objetos demostraron que la protagonista dominaba un oficio asociado a un estatus casi divino hace cuatro mil años. Quedó constancia de que las mujeres ocupaban roles centrales en la manipulación de minerales.
La curadora Lisa Brown afirmó que el hallazgo obliga a modificar la documentación arqueológica para romper estereotipos tradicionales. La ciencia actual desmonta prejuicios arraigados, otorgando a las verdaderas pioneras el lugar destacado que merecen por su labor técnica y social.
En pocas palabras
- Descubrimiento científico: cambia la perspectiva sobre las sociedades de la Edad del Bronce en Inglaterra.
- Hallazgo milenario: una tumba de Stonehenge reveló los restos de una orfebre de alto rango.
- Análisis forense: confirma la identidad sexual y el estatus de la persona sepultada, rompiendo estereotipos.