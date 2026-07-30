Estudios forenses

El análisis de ADN moderno corrigió finalmente aquel antiguo veredicto. Los científicos examinaron fragmentos craneales, una pieza dental y un hueso del pie. La presencia inequívoca de cromosomas XX determinó la verdadera identidad sexual de la persona sepultada. El sitio escondía a una maestra artesana, capaz de fundir metales preciosos con técnicas sofisticadas para su época.

Junto a los restos aparecieron esponjas fosilizadas ahuecadas, una piedra de toque para comprobar la pureza del oro y un instrumento de grabado. Dichos objetos demostraron que la protagonista dominaba un oficio asociado a un estatus casi divino hace cuatro mil años. Quedó constancia de que las mujeres ocupaban roles centrales en la manipulación de minerales.

La muestra sobre las chamanas antiguas es un éxito.

La curadora Lisa Brown afirmó que el hallazgo obliga a modificar la documentación arqueológica para romper estereotipos tradicionales. La ciencia actual desmonta prejuicios arraigados, otorgando a las verdaderas pioneras el lugar destacado que merecen por su labor técnica y social.