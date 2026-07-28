Histórico descubrimiento sacude a la ciencia: un sarcófago romano de 5 toneladas intacto tras 1.500 años

Los investigadores datan la tumba entre los siglos IV y VI d.C., un período de profundas transformaciones sociales y culturales en el mundo romano.

Lo que verdaderamente dejó en shock a los arqueólogos fue su estado de conservación. La estructura no sufrió perturbaciones por ladrones de tumbas, obras ni procesos naturales: incluso el mortero de cal que sellaba la tapa se mantuvo intacto en su posición original, un hecho extremadamente inusual en Croacia.

Para abrir la pesada cubierta de piedra se requirió una minuciosa planificación. En el interior de la cámara funeraria, los especialistas hallaron los restos óseos de un solo individuo (cuyo esqueleto presentó un deterioro considerable) junto con diversos depósitos orgánicos y materiales que permitirán obtener valiosos datos inéditos sobre la vida en el antiguo imperio.