Un descubrimiento arqueológico sin precedentes genera asombro en la comunidad científica internacional. En Croacia, precisamente en la ciudad de Cavtat, un equipo de especialistas halló un enorme sarcófago romano de 5 toneladas que permaneció sellado, intacto y sin signos de saqueo durante más de 1.500 años.
Histórico descubrimiento sacude a la ciencia: un sarcófago romano de 5 toneladas intacto tras 1.500 años
El descubrimiento ocurrió en Croacia. La tumba perteneció a la antigua colonia de Epidaurum y se conservó sin saquear desde la Antigüedad Tardía
El histórico hallazgo se produjo durante una serie de excavaciones de emergencia en la calle Zorina, sitio donde funcionaba el corazón de la antigua colonia romana de Epidaurum. Según detalló el portal especializado Archeology News, los trabajos estuvieron liderados por la arqueóloga Helena Puhara, de los Museos y Galerías de Konavle.
Descubrimiento: el sarcófago de tipo Salona y los secretos de la antigua Epidaurum
Ubicado a tres metros bajo tierra, el monumento fue identificado como un sarcófago de tipo Salona, estilo vinculado a los talleres de la capital de la provincia romana de Dalmacia.
Los investigadores datan la tumba entre los siglos IV y VI d.C., un período de profundas transformaciones sociales y culturales en el mundo romano.
Lo que verdaderamente dejó en shock a los arqueólogos fue su estado de conservación. La estructura no sufrió perturbaciones por ladrones de tumbas, obras ni procesos naturales: incluso el mortero de cal que sellaba la tapa se mantuvo intacto en su posición original, un hecho extremadamente inusual en Croacia.
Para abrir la pesada cubierta de piedra se requirió una minuciosa planificación. En el interior de la cámara funeraria, los especialistas hallaron los restos óseos de un solo individuo (cuyo esqueleto presentó un deterioro considerable) junto con diversos depósitos orgánicos y materiales que permitirán obtener valiosos datos inéditos sobre la vida en el antiguo imperio.
En pocas palabras
- Descubrimiento histórico: hallaron un sarcófago romano intacto de 5 toneladas en Croacia tras 1.500 años.
- Excavación en Epidaurum: el hallazgo se produjo en la antigua colonia romana, bajo tres metros de tierra.
- Conservación excepcional: el sarcófago tipo Salona, sellado desde la Antigüedad Tardía, contenía restos óseos.