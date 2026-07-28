El descubrimiento de un naufragio era más importante de lo que se creía: estaba destinado al zar de Rusia

Un experto de la empresa francesa acompañó a los profesionales en la misión marina para brindar un asesoramiento preciso sobre la mercancía. Su conocimiento resultó clave para elegir las piezas más valiosas del lote abandonado.

Un descubrimiento imperial

Los frascos rescatados viajaron rápidamente hacia los laboratorios centrales de Louis Roederer en la ciudad de Reims para someterse a distintos análisis químicos. Los resultados indicaron con alta probabilidad que la bebida data del año 1850, formando parte de un envío exclusivo para la corte del Imperio zarista.

El prestigioso lote pertenecía a un pedido especial para los banquetes de Alejandro II, monarca que gobernaba las tierras rusas en aquella época.

Los modelos 3D del naufragio, ayudaron a los buzos.

Las pruebas de laboratorio arrojaron datos asombrosos sobre la composición de la bebida centenaria. El líquido conserva ciento diez gramos de azúcar por litro con un doce por ciento de graduación alcohólica, manteniendo sus propiedades casi intactas tras pasar más de un siglo en las profundidades.

Lo más llamativo del suceso radica en que el producto espumoso sigue siendo completamente apto para el consumo humano.

La compañía vitivinícola recibió las botellas con mucha alegría, planeando utilizarlas como el principal atractivo para la celebración de su aniversario número doscientos cincuenta el próximo año. Sumado a ello, algunas cadenas británicas de televisión iniciaron negociaciones para producir una serie documental sobre la expedición.