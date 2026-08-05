Habilitaron tramo de la Ruta Provincial 33 por el que transitan 500 camiones por día

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Impacto productivo y logístico

El tramo intervenido se ubica entre las rutas provinciales 20 y 31, zona que presentaba un marcado deterioro

El ministro de Gobierno, Natalio Mema enfatizó el valor logístico del trayecto: "Lo más importante es que acá pasan 500 camiones por día. Es la parte productiva, es el cinturón verde del área metropolitana y es una infraestructura muy necesaria para toda esta zona, sobre todo para todo el proceso productivo".

Además del transporte pesado habitual, durante las épocas de cosecha el flujo vehicular se intensifica sensiblemente, alcanzando hasta 3.000 trabajadores diarios que se desplazan hacia chacras, viñedos y fincas frutales de la región.

Mema detalló que esta renovación forma parte de un esquema vial más amplio que operará como una "variante norte" para el Gran Mendoza, funcionando como una alternativa de circulación estratégica interconectada para el transporte de carga, similar al rol que cumple la Variante Palmira en el este provincial.

Corte de cintas con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado, el ministro Natalio Mema y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui. Foto: Gobierno de Mendoza

Detalles de la obra y mejoras en el transporte público

Los trabajos en los 5,6 kilómetros reconstruidos incluyeron el levantamiento y reciclado del pavimento deteriorado para usarlo como base estabilizada, sobre la cual se colocó una nueva carpeta asfáltica. Se repararon y recalcaron las banquinas, se mejoraron los accesos a los barrios de la traza, y se renovó por completo la señalización vertical y la demarcación horizontal.

La adjudicación inicial fue de $4.494 millones con un plazo de ejecución de 13 meses, y alcanzó un monto final actualizado de $5.081 millones.

Entre los beneficios directos para los vecinos, la intervención permitió extender el recorrido del servicio de transporte público de pasajeros hasta la Ruta Provincial 31 (anteriormente llegaba solo hasta la RP 20). Para garantizar la seguridad de los usuarios y no entorpecer el tránsito, se construyeron dársenas y paradores techados a lo largo del recorrido.

Esta obra se suma a otras intervenciones en marcha en el noreste provincial, como la construcción del nuevo puente sobre el río Mendoza en la RP 31 y la pavimentación de la RP 35, para articular un corredor logístico que ofrecerá una alternativa a la Ruta Nacional 40 para el tránsito pesado.