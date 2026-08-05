Arranca la campaña presidencial de Axel Kicillof en Mendoza con apoyo de tres intendentes

Junto a ellos participarán Guillermo Carmona, el espacio Mendoza Futura (que integran el ex candidato a intendente de Las Heras, Daniel Uquiza, y los dirigentes Karina Ferraris y Sebastián González) y las centrales obreras CGT y CTA, que también acompañarán el lanzamiento.

Uno de los principales impulsores del armado es el exintendente de Tunuyán y exdiputado nacional Martín Aveiro, uno de los dirigentes mendocinos que desde hace tiempo mantiene vínculos políticos con el gobernador bonaerense y que trabaja para consolidar una referencia local del kicillofismo.

La convocatoria también fue extendida al resto de los intendentes peronistas y a distintos sectores del justicialismo provincial, con la intención de ampliar la base de apoyo del nuevo espacio.

Una sede propia y una estrategia para crecer

El primer gesto político será la inauguración de una sede partidaria ubicada en la esquina de calles Mitre y Colón, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. Desde allí buscarán coordinar la actividad del espacio y comenzar a organizar el trabajo territorial de cara a los próximos años.

El viernes, tras la apertura del local, Katopodis y Ferraresi participarán de una charla abierta en la sede del SUTE. La agenda continuará el sábado con una actividad en Santa Rosa y otra que podría realizarse en San Martín, aunque esa visita todavía no fue confirmada. El cierre será la presentación del libro de Flor Destéfanis en el Auditorio Ángel Bustelo.

El cierre será la presentación del libro de Flor Destéfanis en el Auditorio Ángel Bustelo.

El objetivo: jugar fuerte en el PJ mendocino

El lanzamiento del axelismo no implica únicamente la apertura de una nueva sede ni la visita de referentes nacionales. Detrás de ese movimiento aparece la intención de construir una corriente con peso propio dentro del peronismo mendocino y de instalar la figura de Axel Kicillof como una opción competitiva para la carrera presidencial.

En Mendoza, además, el espacio ya empieza a proyectarse hacia la discusión provincial. La figura de Flor Destéfanis aparece entre las dirigentes con aspiraciones para disputar la candidatura a la Gobernación en 2027, una señal de que el nuevo sector busca tener protagonismo tanto en la estrategia nacional como en la reorganización del PJ local.