Convocaron a marchas para protestar contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad que impulsa Milei

El colectivo Ni Una Menos de Mendoza utilizó sus redes sociales para pedirle a senadora radical Mariana Juri una confirmación sobre qué votará en la sesión del Congreso el jueves.

"Quienes ocupan una banca deben rendir cuentas por sus decisiones. El pueblo tiene derecho a conocer de qué lado está cada representante. La Patria no se remata", escribieron en redes sociales.

View this post on Instagram

¿Qué cambios presenta la reforma de la ley de tierras?

La legislación vigente dispone que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, porcentaje que también rige para cada provincia y municipio. Asimismo, fija un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, o su equivalente en otras regiones, para un mismo propietario extranjero.

La iniciativa impulsada por el gobierno eleva esos topes al 25%.

Según confirmaron fuentes legislativas, la propuesta incorporará además un mecanismo de "doble conforme": para concretar cualquier operación comercial con firmas o personas extranjeras se requerirá la autorización previa tanto de la provincia donde se ubique el inmueble rural como del Estado nacional.

¿Cómo afecta esta ley a Mendoza?

En nuestra provincia se trata de una medida de mucho impacto para las zonas de alta sensibilidad geoestratégica, porque influye, por ejemplo, sobre compra de superficies lindantes con los recursos hídricos, cuencas de ríos e incluso áreas de la Cordillera de los Andes.

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical provincial emitió un fuerte rechazo al proyecto señalando que el desmantelamiento de los controles vulnera la soberanía del territorio nacional.