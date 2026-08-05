Un análisis detallado sobre la tenencia de suelo en la Argentina reveló que el 4,97% de la superficie rural nacional —equivalente a 13.262.725 hectáreas— se encuentra actualmente en manos de propietarios extranjeros. En vísperas de un debate decisivo en el Senado de la Nación sobre la Ley de Tierras, la discusión sobre los límites a la inversión internacional en el campo vuelve al centro de la escena política y económica, con las provincias del sur y del oeste del país en el núcleo del interés inversor.
Ley de tierras: cuáles son las provincias argentinas que más le interesan a los capitales extranjeros
Con más de 13,2 millones de hectáreas bajo titularidad internacional, la Patagonia y la región de Cuyo lideran el mapa nacional de la propiedad foránea. En el Senado, el oficialismo acuerda cambios clave para elevar el tope de compra por provincia
El mapa de la extranjerización: Patagonia, Cuyo y el NOA en el podio
El interés de los capitales internacionales por los recursos naturales, la vitivinicultura, la minería y el desarrollo inmobiliario rural se concentra con fuerza en un puñado de jurisdicciones:
- Santa Cruz: Encabeza el registro nacional con 1.905.083 hectáreas bajo propiedad extranjera, lo que representa el 8,11% del suelo rural de la provincia.
- Salta: Se ubica en segundo lugar con 1.766.895 hectáreas, alcanzando el porcentaje de concentración más alto de la región con un 11,40%.
- Mendoza: Ocupa el tercer puesto del ranking con 1.344.090 hectáreas (un 9,06% de su territorio rural), manteniéndose casi seis puntos por debajo de los límites de la legislación vigente.
- San Juan y Chubut: Completan los primeros lugares con 887.370 hectáreas (10,36%) y 882.628 hectáreas (3,97%), respectivamente.
En la vereda opuesta, provincias como Tucumán, Tierra del Fuego, Formosa, Jujuy y Córdoba figuran en el extremo inferior del informe, registrando la menor cantidad de hectáreas rurales en manos de personas humanas o jurídicas del exterior.
Ley de Tierras: este es el texto del dictamen con los cambios que acordó el oficialismo
En el marco del proyecto de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, cerró una serie de modificaciones clave con bancadas aliadas para garantizar los votos necesarios en el Senado.
El acuerdo representa un giro respecto de la iniciativa original ideada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que buscaba la derogación total de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
"La titularidad de tierras rurales por personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá exceder, en conjunto, el veinticinco por ciento (25%) de la superficie de las tierras rurales de cada provincia", señala la redacción del artículo 25 del documento.
De esta manera, el tope máximo provincial pasa del 15% actual al 25%, flexibilizando el ingreso de inversiones pero manteniendo un límite formal ante las presiones de sectores de la oposición, la UCR e intendentes de distintas regiones del país.
Asimismo, la propuesta acordada no se limita únicamente al régimen de propiedad rural, sino que aborda un paquete normativo integral de 47 artículos que introduce cambios sustanciales en:
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Procesos de desalojo: Agilización de los trámites judiciales ante ocupaciones o usurpaciones de la propiedad privada.
Ley de Manejo del Fuego: Revisión de las restricciones comerciales y productivas sobre terrenos que hayan sufrido incendios.
Expropiaciones y Registros: Modificaciones en los regímenes de expropiación, regularización dominial y en el funcionamiento unificado de los registros de la propiedad inmueble.
- Se prohíbe explícitamente que Estados extranjeros adquieran tierras rurales en suelo argentino
En pocas palabras
- Ley de tierras: La Patagonia y Cuyo lideran la titularidad extranjera, con 13,2 millones de hectáreas bajo propiedad foránea.
- Cambio en el Senado: Se propone elevar el tope de propiedad rural extranjera por provincia del 15% actual al 25%.
- Otras modificaciones: El proyecto incluye cambios en desalojos, ley de fuego y expropiaciones, y prohíbe la compra de tierras por Estados extranjeros.