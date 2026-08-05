Ley de tierras: cuáles son las provincias argentinas que más le interesan a los capitales extranjeros

Ley de Tierras: este es el texto del dictamen con los cambios que acordó el oficialismo

En el marco del proyecto de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, cerró una serie de modificaciones clave con bancadas aliadas para garantizar los votos necesarios en el Senado.

El acuerdo representa un giro respecto de la iniciativa original ideada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que buscaba la derogación total de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

"La titularidad de tierras rurales por personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá exceder, en conjunto, el veinticinco por ciento (25%) de la superficie de las tierras rurales de cada provincia", señala la redacción del artículo 25 del documento.

Foto: Noticias Argentinas

De esta manera, el tope máximo provincial pasa del 15% actual al 25%, flexibilizando el ingreso de inversiones pero manteniendo un límite formal ante las presiones de sectores de la oposición, la UCR e intendentes de distintas regiones del país.

Asimismo, la propuesta acordada no se limita únicamente al régimen de propiedad rural, sino que aborda un paquete normativo integral de 47 artículos que introduce cambios sustanciales en: