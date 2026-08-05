"Mamarracho": Bullrich criticó a Villarruel por autorizar el voto remoto de Fernández Sagasti

Anabel Fernández Sagasti participará de manera virtual en la sesión del Senado.

Asimismo, la senadora comparó lo sucedido con episodios del pasado parlamentario en los que se apeló a figuras irregulares para alcanzar quorum o alterar votaciones. Remarcó que el mantenimiento de las instituciones democráticas exige el cumplimiento estricto del reglamento y advirtió sobre las repercusiones de sentar precedentes excepcionales fuera del marco normativo.

El reclamo de Fernández Sagasti y la respuesta oficial

La senadora mendocina por Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, había formalizado un pedido especial para intervenir en el recinto mediante herramientas digitales. La legisladora argumentó una situación de salud vinculada a un embarazo avanzado, que le impide trasladarse desde Mendoza hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido a prescripciones médicas estrictas.

Fernández Sagasti señaló previamente que atravesar una gestación con cuidados especiales no debería constituir un impedimento para cumplir con la representación ciudadana y la emisión del sufragio. Instó a las autoridades a garantizar el ejercicio del cargo sin obligar a los representantes a poner en riesgo la salud personal o la de sus familias.

Ante esta solicitud, la resolución expedida dispone habilitar la conexión a distancia ad referéndum de lo que resuelva el cuerpo en la apertura del plenario. Los senadores presentes deberán someter a votación por mayoría simple la convalidación del permiso excepcional antes de dar inicio a la discusión de los dictámenes agendados.

Números ajustados y discrepancias en el bloque

La controversia ocurre en el marco de la próxima sesión ordinaria, donde se debatirá la propuesta referida a la propiedad privada y la legislación sobre tierras. El temario generó profundos desacuerdos entre el bloque oficialista y los sectores de la oposición, convirtiendo a cada banca disponible en una pieza determinante para alcanzar las mayorías necesarias.

Fuentes de La Libertad Avanza manifestaron su malestar ante la posibilidad de que el voto remoto modifique la correlación de fuerzas en la votación final. Conceder excepciones no estipuladas vulnera la equidad entre los integrantes de la Cámara y genera desconfianza sobre la transparencia del conteo parlamentario.

Desde las bancadas aliadas e independientes expresaron reservas sobre la validez que tendría una sanción legislativa si se computan votos virtuales sin un sustento reglamentario previo. Diversos juristas y analistas de derecho constitucional señalaron que las resoluciones de presidencia no pueden estar por encima de las normas de funcionamiento aprobadas por la totalidad del cuerpo.

Efecto político en el Senado

La disputa interna expone una nueva discrepancia pública entre referentes de la alianza gobernante sobre la gestión de las comisiones y las sesiones. Mientras que desde la presidencia se argumentó la necesidad de dar respuesta a un caso excepcional de derechos maternales, la jefatura del bloque de senadores insistió en que las prioridades deben centrarse en el respeto irrestricto de las reglas constitucionales.

Previo al inicio de la deliberación, está prevista una reunión de labor parlamentaria para intentar ordenar el debate y definir el tratamiento de la convalidación del permiso. La votación sobre este punto será el primer test político de la jornada y medirá el grado de acompañamiento que tiene la postura adoptada frente a la institucionalidad del Senado.