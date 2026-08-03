Patricia Bullrich confirmó sus aspiraciones para la presidencia tras un segundo mandato de Milei

Bullrich dijo que no le gusta estar en el banco de suplentes. Quiere ir por la presidencia luego del segundo mandato de Javier Milei.

En la entrevista, la representante parlamentaria expuso su visión sobre el entendimiento entre La Libertad Avanza y el PRO. Resaltó la necesidad de profundizar la convergencia de ambas fuerzas políticas para fortalecer la representación en el Congreso y consolidar las principales iniciativas del oficialismo.

Las definiciones de Patricia Bullrich sobre el futuro político

Durante el reportaje, la referente del gobierno nacional analizó el panorama institucional e hizo hincapié en el desenvolvimiento de la agenda parlamentaria. Sostuvo que el bloque parlamentario despliega un trabajo constante para acompañar los proyectos clave enviados desde Balcarce 50 y garantizar un sólido respaldo legislativo en el Senado.

Al ser consultada sobre la presentación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la senadora valoró la postura asumida por el mandatario. Indicó que la explicación brindada por el jefe de Estado resultó clara para la ciudadanía y ayudó a explicar los orígenes de la inflación.

Asimismo, la legisladora abordó las modificaciones acontecidas en el gabinete tras la rotación de autoridades. De acuerdo con sus apreciaciones, la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete aportó una dinámica renovada que estimula el avance de las metas centrales para el trabajo legislativo.

La visión de Patricia Bullrich sobre la gestión y el Senado

Patricia Bullrich también hizo referencia al vínculo entre las principales figuras del Poder Ejecutivo y al trabajo diario en la cámara. Remarcó la cohesión con las directivas de la Casa Rosada e insistió en la unidad interna para avanzar en las reformas estructurales promovidas por la conducción nacional.

En cuanto al trabajo en el ámbito parlamentario, remarcó la importancia de profundizar los puentes de diálogo técnico con los espacios aliados. En tal sentido, valoró las gestiones orientadas a consensuar normativas de alto impacto en un escenario de equilibrio político.

A la par, la dirigente analizó la conducción de los sectores opositores y ponderó como una maniobra hábil las recientes decisiones de Cristina Kirchner. Frente a esto, remarcó la urgencia de que la fuerza gobernante preserve la solidez del bloque y comunique sin intermediarios los objetivos de gestión.

Las proyecciones de Patricia Bullrich en el escenario porteño

Otro de los puntos tratados durante el reportaje estuvo focalizado en la chance de disputar una contienda en el distrito porteño. Ante la consulta sobre competir por la Jefatura de Gobierno porteña, se mostró capacitada para asumir ese compromiso y buscar un triunfo en la Capital Federal.

Pese a ello, matizó esa posibilidad frente a las responsabilidades de escala nacional. Detalló que la trayectoria sumada al frente de carteras federales le aporta un enfoque global sobre los desafíos del país, lo que ubica a sus metas presidenciales como máxima prioridad institucional.